中評鏡頭：品家常菜　感受“老北京”生活

焦溜丸子（中評社 蔣婷攝） 中評社北京2月14日電（實習記者 蔣婷）日前，北京中評社記者跟隨地道北京人來到嘗到家常北京小餐館體驗正宗的北京家常美食。



還未進店，映入眼簾的是門口左手邊一個北京大爺的小雕像。這一看就是清朝時期的服裝，“大爺”手裡拎著一個鳥籠，裡面是一紅一綠兩只“小鳥”，“大爺”正探著頭看兩只“小鳥”，就像剛從家常小館吃完飯走出來一樣栩栩如生。



從店外的設計就能感受到當地老北京人對生活的熱愛，以及“人與自然”和諧相處的意趣。



進門之後在北京朋友以及服務員的推薦下，記者點了焦溜丸子、爆肚、炸灌腸、炸醬面等北京特色菜。



焦溜丸子上桌後，一看一聞便是色香味俱全。小小的丸子堆成一個小山坡的樣子，每顆丸子都裹上了山楂色的醬汁撒上了白綠葱花，顔色搭配恰到好處。用筷子夾其一個放入口中，一咬，首先嘗到的是酸甜醬汁搭配的酥脆外皮；一嚼，丸子是肉汁四溢、回味悠長、唇齒留香。讓人吃了還想再吃一個。



爆肚是北京風味小吃中著名的傳統小吃，北京大街小巷路邊總有許多賣爆肚的小店。爆肚的歷史可追溯至清乾隆年代。爆肚做法並不複雜，將鮮牛肚或鮮羊肚用沸水爆熟後，淋上蘸油、芝麻醬、醋、辣椒油、醬豆腐湯、香菜末、葱花等拌制的調料即可。爆肚嘗起來質地鮮嫩，口味香脆。有的老北京吃爆肚還得配上二兩美酒、再加上兩個剛出爐的熱騰騰的燒餅，可謂一大美事。據說爆肚養胃，在農曆立秋之後，北京人講究“吃秋”，就有“要吃秋，有爆肚”之說。



炸灌腸是京菜裡有名的小吃，一聽好像是個肉菜，其實不然。其菜品的歷史早在明朝劉若愚所著《明宮史》中就有記載。清光緒年間福興居的灌腸在京城小有名氣，福興居的掌櫃被稱為＂灌腸普＂，傳說其製作的灌腸為慈禧所喜。最初的灌腸是用豬大腸灌制進澱粉、碎肉制成的，後來隨著歷史的發展，灌腸的製作工藝發生了變化，改用澱粉加上紅曲和香料灌在豬小腸中成型，而超市中能夠買到的灌腸則把紅曲和小腸都省去了，僅僅是用綠豆澱粉加香料灌制成型的一個長長的澱粉腸。

