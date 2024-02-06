韓國瑜首款院長春聯熱騰騰出爐　2萬份開搶

韓國瑜題字“龍耀吉慶”的春聯特別款，韓國瑜的名字以金色用印。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院長”韓國瑜本月1日上任後，個人聲勢進一步提高，一舉一動也再度成為媒體焦點，因應即將到來的春節，藍綠政治人物和各縣市長都分送題字春聯，韓國瑜則題了“龍耀吉慶”4個字的春聯，今天趕印出來，分送到“立院”各處，共2萬份供人索取，十分搶手，也有不少媒體索取好幾份，要拿回去分送給親友，都可以看出韓的人氣相當旺。



和其他政治人物春聯走創意風格不同，韓國瑜題的“龍耀吉慶”4個字屬於傳統的賀詞，落款則是韓的“新頭銜”“立法院長”，成為韓院長首款新年春聯。



另外特別的是，韓國瑜此次春聯有分兩款，一款是韓國瑜的名字以象徵高貴、喜氣的金色用印，但該款式僅在“立法院院長”室外可見，普發的款式則是一般的黑色用印，兩款有所區別，特別款非常稀有，成為“立院”的討論話題。



韓國瑜上任後昨天首度主持朝野協商，藍綠白3黨協調約半小時後，敲定本月20日開議。而他也透露，在當選後接到很多關切電話，除了提醒他要帶手帕衛生紙，還叮嚀走路要靠右邊，“把韓國瑜都弄得不是韓國瑜了”，他也坦言知道要端莊，但他不想要面如槁木，好像是老太監進宮一樣。即便當上“立法院長”，韓國瑜的發言仍是一派的韓式作風。