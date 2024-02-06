OECD預測2024中國經濟增長4.7%

中評社香港2月6日電／經濟合作與發展組織（OECD）2月5日發佈了經濟展望，預測2024年全球經濟增長率為2.9%。比2023年11月的上次預測上調0.2個百分點。主要原因是OECD認為全球通貨膨脹率“下降得比預想的要快”，OECD還上調了預計2024年上半年會降息的美國的增長率預期。



日經新聞網消息，OECD預計2023年全球經濟增長3.1%，2025年增長3.0%。預計2024年僅比2023年小幅放緩，全球經濟將成功實現軟著陸。OECD就二十國集團（G20）中的已開發國家預測稱，2024年剔除食品和能源因素影響的通貨膨脹率為2.5%，比上次預測下調0.3個百分點。



預計2024年的美國經濟增長率為2.1%，比上次預測高出0.6個百分點。OECD認為，由於通貨膨脹率下降到2.2%，實際工資增加，美聯儲（FRB）開始降息的條件將會成熟，這對經濟起到支撐作用。OECD預計降息將在2024年4～6月開始。



OECD對中國保持原來的增長率預期不變，2024年將增長4.7%，2025年將增長4.2%。同時指出，除了房地産低迷之外，“社會保障措施不充分，會對消費起到抑製作用”。



OECD預測歐元區2024年的增長率為0.6%。認為歐洲央行（ECB）將在2024年7～9月之前開始降息，受之前加息的影響，2024年上半年的經濟較弱。日本的薪資持續上漲，將開始收緊金融政策，預計2024年、2025年都僅增長1%。



地緣政治學風險等導致通貨膨脹復燃的風險仍在。據OECD分析，如果中東的戰爭擴大，世界石油及液化天然氣（LNG）的運輸將停滯，成為能源價格的上漲因素。



因葉門胡塞武裝組織的攻擊，商船難以通過紅海，歐洲與亞洲間的運費不斷上漲。OECD指出：“影響歐洲汽車廠商的生産計劃”。此外還警告稱，如果目前的運費上漲長期持續，1年後的消費者物價指數（CPI）將推高0.4個百分點。



美聯儲和歐洲央行收緊金融政策對各國房地産市場的影響將逐漸表面化，這也是風險。與2022年1～3月和2023年10～12月的住宅交易量相比，美國和加拿大減少3成左右，法國減少2成左右。



在新興市場國家，隨著高額的政府債務和需要支付的利息增加，財政也面臨壓力。OECD指出：“透明、可靠性高的財政規則和制度將降低資金籌集成本，提高宏觀經濟的穩定性”。