日本人的實際工資創1990年以來最低水平

中評社香港2月6日電／日本厚生勞動省2月6日公佈的2023年每月勞動統計調查（速報，員工5人以上的企業）數據顯示，將物價因素考慮在內的人均實際工資同比減少2.5%。已連續兩年下降。降幅比減少1.0%的2022年進一步擴大。



日經新聞消息，以2020年的水平為100換算成指數，則2023年為97.1，比此前唯一一個低於100的年份2022年進一步下降。處於有可比較數據的1990年以來的最低水平。



從代表實際支付金額的名義工資來看，所有月份均有所增加，但實際工資減少。對降幅擴大產生影響的因素是，顯示物價變化的消費者物價指數（剔除自有房產估算租金之後的綜合指數）上漲率為3.8%，達到42年來的高位。



表面上的名義工資出現增長。平均每月現金工資總額為32萬9859日元（按目前匯率約合人民幣15980元），增長1.2%。按就業類型來看，正式員工等普通勞動者為43萬6849日元（約合21165元），零工勞動者為10萬4570日元（約合5065元），均創歷史新高。



代表基本工資等的固定工資增加1.2%，達到25萬1309日元（約合12175元），已經恢復到雷曼危機前的2005年的水平。增長率也達到1996年以來的高位。儘管如此，仍無法讓人切實感受到工資增加。



2023年的名義工資增長率比2022年（增長2.0%）下降0.8個百分點。2022年的增長率得益於新冠疫情期間下降後的反彈，而2023年加班費及獎金等的增長相較於上年放緩，這被認為是增長率下降的主要原因。



2023年的實際總工作時長增加0.1%，達到每月136.3小時。



厚生勞動省6日公佈的2023年12月實際工資同比減少1.9%，已連續21個月下降。雖然降幅為6個月來首次低於2%，但距離轉為增長仍然很遙遠。



12月現金工資總額增加1.0%，達到57萬3313日元（約合27773元），年終獎金等特別支付的工資增加0.5%，達到30萬701日元（約合14567元）。