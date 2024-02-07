從三條經濟曲線“不見了”看經濟發展

雖然增長過程中難免會有各種各樣的結構調整和摩擦，但是從大車間、流水線、模塊化生產轉向數字技術支持下的聯網共享經濟生產，並向數字經濟二次成長過渡的時間點越來越近了。 中評社北京2月7日電／近日，世界多個媒體對全球經濟走勢作出預測，很多持悲觀態度。加上烏克蘭戰事外溢影響加劇，美國競選年國內政治形勢緊張等，如何觀察全球及中國2024年的經濟形勢，成為大家關心的重要議題。



環球時報發表北京大學經濟學院教授曹和平文章表示，國家統計局1月17日關於中國增速5.2%的判斷是這樣的，中國經濟基本面回升向好，供給需求穩步改善，轉型升級積極推進，就業物價總體穩定，民生保障有力有效，高質量發展扎實推進，主要預期目標圓滿實現。上述判斷基本中肯，但是，可能有些人心裡還是有些疑慮，比如覺得，中國經濟出現了產品過剩、產能過剩和投資過剩的綜合性過剩。



文章指出，有些人出於不同的觀察視角可能會對2024年中國經濟發展提出一些疑慮。提出具體的問題，並且大家合力推動解決是好的，但是如果一味唱衰，擾亂“軍心”是不可取的。



大軍行進，軍旅中的戰士和指揮員都有一份藏在心底裡堅韌不拔的樂觀，一旦與客觀現實中的可行性資源良性整合，就有可能打勝仗。經濟增長考驗決策團隊、企業家，也考驗經濟學者和各路專家。中國經濟增長的基本面是健康穩定的。



文章分析，先看看國外嚴肅媒體、學界的觀察性反思。第一，反映勞動就業市場關係的菲利普斯曲線邏輯不見了。在過去宏觀管理下，如果實行擴張性貨幣及財政政策組合，物價上升過通貨膨脹門檻線，一定會看見0—1之間某個百分點的就業增加。過去許多年間，美國和一些大經濟體都出現多年下行，但是就業統計與傳統菲利普斯曲線反應麻木。



第二，柯布—道格拉斯函數曲線不見了。柯布—道格拉斯函數是經濟技術關係，邊際成本遞增，邊際報酬遞減。一個二次曲線一樣的經濟飛行的“彈道”線，總會與一個向下的需求曲線在一個合適的地方均衡。但在過去15年當中，出現了違反柯布—道格拉斯函數曲線關係的觀察，而且還不斷主導著經濟的發展趨向。在1月底參觀了抖音總部，在當天一個匯總屏幕上，線上的一個銷售團隊包括一個主播、一個主播助理、一個導播，三人小組最低的銷售額是9萬元，平均銷售額是98萬元（頭部更高）。這是一個3小時工作單元的實際銷量。我數了一下，主播團隊是4300多個，一天的銷售可能就超過了10億元人民幣。傳統製造業時代，“生產環節漲一分，流通環節漲三分”，這些平均年齡26歲的年輕人，用他們的平台經濟技術節約著流通環節的三分成本。不僅在中國是這樣，如今在美國也是這樣。這種銷售模式的投資報酬率、人力資源的年輕程度、市場的覆蓋程度是全新的。他們的投資報酬率，不是勞動密集型的或技術密集型的，也不是藍海報酬率的，而是普羅米修斯級別的報酬率，難怪柯布—道格拉斯函數曲線不見了。

