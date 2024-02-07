東西部科技合作是一個偉大創舉

中評社北京2月7日電／由習近平總書記親自擘畫的東西部科技合作，是中國特色社會主義的又一個偉大創舉。2016年，習近平總書記在寧夏考察時指出，欠發達地區可以通過東西部聯動和對口支援等機制來增加科技創新力量，以創新的思維和堅定的信心探索創新驅動發展新路。



光明日報發表寧夏社會科學院黨組副書記、院長馬文鋒文章介紹，為了貫徹落實習近平總書記的要求，科技部2017年牽頭組織北京、福建等6省市及中科院等4所高校院所在銀川召開“科技支寧”東西部合作推進會。2022年，科技部等九部門在《“十四五”東西部科技合作實施方案》中推出“科技援疆”“科技援藏”“科技援青”“科技入滇”“科技支寧”“科技興蒙”等舉措。



文章表示，東西部科技合作，正展現出“滿眼生機轉化鈞，天工人巧日爭新”的生動畫卷。



彰顯中國特色社會主義的本質要求。相比於東部發達地區，西部欠發達地區的科技這一第一生產力、人才這一第一資源、創新這一第一動力都不強，是現階段中國發展不平衡不充分問題的一個突出表現。推動跨區域科技協同創新的東西部科技合作，為西部欠發達地區的創新驅動提供了重要支撐。共同富裕，是馬克思主義的一個基本目標，是中國特色社會主義的本質要求，也由此決定了中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。寧夏成功翻越脫貧路上的“六盤山”，證明了東西部科技合作的磅礴推動力；寧夏與全國同步實現中國式現代化的新征程，必將進一步證明東西部科技合作的磅礴推動力。東西部科技合作的全面實施，從一個獨特角度展現了中國實現共同富裕不斷推進，展現了中國特色社會主義制度的優越性。



激發各類創新主體和市場主體的活力。黨的二十大報告提出，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。東西部科技合作通過激發企業、高校、科研院所等各類創新主體和市場主體的活力，從而實現創新要素跨區域向西部高效集聚。近年來，1700多項東西部科技合作項目的組織實施，使寧夏突破了一批關鍵核心技術，綜合科技創新水平指數突破60%，邁入全國二類創新地區。



落實地方主體責任優化科技創新生態。東西部科技合作，受益最多的是西部省區。西部省區科技管理部門必須扛起主體責任，建立聯動工作機制，主動出擊，不能“等”“靠”。要考慮東部人才的實際情況，不能奢望剛性引進人才，而要“不求所有、不求所在、但求所用”，以“周末工程師”“候鳥式專家”等方式柔性吸引東部科研人員參與研發創新。要不斷改善科研生態，積極推進科技領域“放管服”，最大限度賦予科研人員自主權。要主動出擊，在東部發達地區建設離岸孵化器和飛地科研育成平台，“省區外研發、省區內轉化”，讓引才用才更加多元化、創新生態更加多樣化。寧夏已與東部11個省市、14所高校院所簽訂了長效合作機制，區外800多家科技創新主體與9200多名科技人員深度參與寧夏科技創新活動。這說明，只要充分發揮主觀能動性，科技合作的“朋友圈”就會越來越大。







