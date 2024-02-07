金融服務民營企業不能鬆懈

中評社北京2月7日電／截至2023年末，私人控股企業貸款餘額超過41.2萬億元，去年全年增加3.8萬億元，同比多增9500億元；授信戶數716萬戶，去年全年增加116萬戶，同比多增8萬戶；去年11月份新發放私人控股企業貸款加權平均利率4.24%，比上年同期又下降了23個基點……近年來，金融支持民營經濟持續發力，不斷推動民營企業融資量增、面擴、價降。隨著政策措施相繼落地，民營經濟發展出現積極變化，呈現恢復向好態勢。



經濟日報發表記者姚進評論文章表示，民營企業的健康發展離不開金融“活水”澆灌。當前，經濟運行面臨新的困難和挑戰，民營企業經營融資更容易受到經濟形勢的影響。引導金融資源更多流向民營經濟，有助於穩定民營企業和民營企業家的預期和信心。接下來，各項金融政策要進一步落實落細，尤其要致力於打通堵點、難點，持續推動民營企業融資成本穩中有降，努力做到金融對民營經濟的支持與民營經濟對經濟社會發展的貢獻相適應。



文章指出，首先，要抓好政策激勵傳導，不斷完善政策工具。充分瞭解供需雙方所想所盼才能出實招、有實效。要做好銀企融資對接，回應民營企業的關切和訴求。考慮到金融機構也有盈利指標，人民銀行等8部門近日聯合印發通知提出，合理提高民營企業不良貸款容忍度，建立健全民營企業貸款盡職免責機制。這在一定程度上也減輕了金融機構的顧慮，有利於充分保護金融機構基層展業人員為民營企業服務的積極性，從而助力民營經濟發展壯大。



其次，要抓好金融機構的服務能力建設。銀行業是服務民營企業的主力軍，以國有大行為代表的全國性商業銀行應切實發揮“頭雁”作用，提升民營企業貸款穩定性，擴大小微企業授信覆蓋面，支持民營企業債券承銷發行等；地方法人銀行等應發揮自身特色和優勢，為民營企業融資提供更多選擇。金融機構要積極營造幫助民營企業增強動能的良好氛圍，提高風險評估能力，全面梳理績效考核、業務授權、內部資金轉移定價等政策安排，優化服務民營企業激勵機制。



再次，要抓好多元化的資金供給。一是通過傳統信貸支持，二是通過債券等直接融資市場來支持。長期以來，中國融資結構以間接融資即信貸為主，民營企業有時並不“解渴”。對此，一方面，要下大力氣深化債券市場體系建設，暢通民營企業債券融資渠道，推動民營企業債券融資支持工具擴容增量、穩定存量。另一方面，更好發揮多層次資本市場作用，擴大優質民營企業股權融資規模，支持民營企業通過併購重組提質增效、做優做強。



值得一提的是，持續加大對民營經濟的金融資源投入，特別是做好面向民營房企的金融服務，對於激活民間投資增長勢頭、有效發揮定向政策工具作用以及防控化解房地產領域重大風險等，均具有直接意義。要把金融支持民營經濟看作系統工程，綜合運用貨幣政策、財政獎補和保險保障等措施，提升金融機構的積極性。同時加強部門合作，完善信用信息共享、融資擔保、稅收等配套政策和機制。此外，各地金融管理、發展改革、工信、財稅、工商聯等部門也要加強溝通協調，提升政策實效，確保真正惠及民營企業。



