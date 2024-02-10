凌蕙蕙語中評：兩岸文化藝術交流絕不可斷

前台灣中姐、炫彩畫家凌蕙蕙接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月10日電（記者 張穎齊）前台灣“中國小姐”、炫彩畫家凌蕙蕙接受中評社專訪表示，兩岸同根同源也同種，藝文、企業等各方項交流都不該斷絕，互相瞭解才能進步，不該受政治影響，也不應逢中必反、去中化，不能對“中國”2字過於忌諱。



凌蕙蕙，籍貫江蘇省江都縣，出生於台北市，台灣師範大學美術研究所碩士，是炫彩畫家、古箏彈唱家、文化交流親善大使、兩岸藝術家書畫協會成員，身高1米72的她，1988年當選台灣“中國小姐”第一名、最佳機智小姐。



凌蕙蕙表示，她從1984年就開始學中國傳統繪畫，隨後自創出中西合璧的“炫彩畫”，目前個人畫展開了30來次。而兩岸的書畫展，她則參加超過100次以上，1990年起就有到北京、上海辦過畫展。在馬英九執政時期，兩岸開放、陸客來台，她更認識了許多大陸的藝文界朋友，甚至邀請她去過海南島等地兩岸交流，另外青海、雲南、重慶、浙江、廈門也都有去，更在大陸賣了數百張畫作。



凌蕙蕙說，馬英九時期，來台的大陸藝文界朋友非常多，兩岸合辦了很多書畫展，台北市長官邸、台北市議會等地都有展出過兩岸畫作。不過到了如今的政府執政，對岸的朋友要來台，卻變得困難不易。她認為應該要恢復過往交流的榮景。

