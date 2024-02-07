張善政：東莞台商的成就相當令人欽佩

張善政6日晚間出席東莞三友會長交接大會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月7日電（記者 盧誠輝）中國國民黨桃園市長張善政6日晚間出席東莞三友會長交接大會時表示，東莞是台商聚集的重要據點，在經濟或產業規模均首屈一指，也是台商朋友在東莞努力的成果，其成就相當令人欽佩。



張善政6日晚間出席“東莞三友會第24週年慶典暨第22-23屆會長交接大會”，包括陸委會主委邱太三、國民黨“立委”牛煦庭、萬美玲、魯明哲和國民黨桃園市議員張碩芳等人都到場祝賀，並致贈賀匾給東莞三友會第22屆會長游森林和第23屆會長向華爐，期許新任會長能持續帶領三友會穩健的發展，



張善政指出，他非常高興看見許多台商朋友在東莞為事業打拚，並在農曆春節前返台齊聚一堂，張善政盛讚東莞是台商聚集的重要據點，在經濟或產業規模均首屈一指，也是台商朋友在東莞努力的成果，其成就相當令人欽佩，他盼台商朋友拓展市場時，也能優先考慮到桃園。



張善政說，當前國際局勢多變，桃園作為回台投資的首選城市，與東莞同樣具備產業發達的共通點，尤其桃園航空城計劃正如火如荼進行中，歡迎台商以桃園為據點發展企業版圖，相信若台商返台投資，桃園必定能覓得適合的地點。

