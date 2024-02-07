破天荒！藍常委選舉登記人數低於應選名額

國民黨中常委選舉將在3月9日登場。（中評社資料照） 中評社台北2月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常委預計3月9日進行改選，國民黨6日傍晚公布候選人名單，在應選的29席名額中，僅27人登記，是中常委選舉歷史上首見。據瞭解，此次藍營人士登記參選意願低最大原因，就是在黨主席朱立倫主導下的黨中央，大幅降低了中常委的話語權，讓中常會大多僅止於形式上的走流程，沒有實質權力，自然讓許多人卻步。



過往國民黨中常委選舉競爭激烈，譬如在2022年共40人搶29席，戰況激烈，還有許多換票聯盟的出現，後續還引發賄選爭議，讓黨中央介入調查，一度引發社會注目。對照此次破天荒的登記參選人數少於應選名額，情況大相逕庭。



這次現任“立委”中，包含上次常委選舉得票最高的傅崐萁，以及“立委”洪孟楷、謝衣鳯、游顥等人都未再參選，僅鄭正鈐一人登記競選連任。



國民黨中常委選舉共29個名額，資格須為現任中央委員，並由全體黨代表投票產生。除了要繳新台幣5萬元作業費還有50萬保證金，當選後保證金就會轉為募款的責任額，落選則會退還。



原本登記參選有30人，但候選審查有3人出現爭議而剔除。現任中常委爭取連任的包括陳汪全、鄭任宗、王伯綸、曾文培、吳尚鷹、台北市議員徐弘庭、高雄市議員黃紹庭、前“立委”侯彩鳳、新北市議長蔣根煌、21世紀基金會副董事長高思博、會計師事務所長邱素蘭、信功董事長楊博仁、屏東縣議長周典論女兒周孟蓉、前“立委”張育美、林文瑞、台東縣副議長林琮翰，以及“立委”鄭正鈐。



其餘候選人則為國民黨中央委員陳俗蓉、游文玉、卓倩慧、智庫副執行長許育寧、游顥競選總幹事蔡宜助、中華兩岸民族藝術文化交流協會理事長何鷹鷺、新北市議員林金結、新竹市議員陳慶齡、桃園市議員朱珍瑤、高雄市公民正義聯盟總召集人孫健萍。