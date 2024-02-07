台商陳宏欽：東莞是塊寶地　絕對不能放棄

東莞市台商投資企業協會會長陳宏欽。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月7日電（記者 盧誠輝）東莞市台商投資企業協會會長陳宏欽日前返台出席東莞三友會長交接典禮時表示，台商在東莞30幾年來建立完整的供應鏈、人力資源與人才，不管外在環境再怎麼變化，東莞這塊寶地，絕對不能放棄。



陳宏欽，東莞驊國電子董事長，赴陸經商已30餘年，2007年曾擔任東莞厚街台商協會會長6年，2022年11月接任東莞市台商投資企業協會長。



廣東東莞是台商在大陸最大的聚集地之一，全盛時期在東莞的台商與台幹超過30萬人，至今仍有3千8百多家台資企業在東莞投資發展，而東莞台協是大陸規模最大、結構最完善、影響力最大的台商協會之一，現有會員企業約2千7百家。



陳宏欽指出，東莞台協在過去30年的努力下，打造了包括東莞台商子弟學校、東莞台商大廈、東莞台心醫院和東莞台博會等4張名片，台商在東莞30幾年來建立完整的供應鏈、人力資源與人才，不管外在環境再怎麼變化，東莞這塊寶地，絕對不能放棄。



陳宏欽認為，東莞台商應立足東莞，放眼全球，甚至可以再回台灣投資。



東莞台協要打造第5張名片！東莞台協日前已向東莞市政府爭取到第一期300畝的土地，要打造東莞台商工業園區，用最低的成本提供給所有會員。目前已有超過30幾家中小企業會員報名，東莞台協會解決台商各項在東莞投資的問題，要讓東莞台商工業園區成為東莞台協的第5張名片。



陳宏欽呼籲，雖然東莞目前整體環境變化很大，但希望台商在全世界投資之外，也不要忘了東莞還是很重要的台商據點，他會一直在東莞和台商朋友一起打拚奮鬥。

