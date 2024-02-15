白營美女議員宋品瑩　 教職轉戰政壇全因她

宋品瑩原是英文老師，後來高票當選新竹市議員。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月15日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨新竹市議員宋品瑩原是高中英文老師，2022年為推動雙語政策而參選新竹市議員，無黨無派的她，卻因拍攝參選影片，而讓當時正在布局參選新竹市長的民眾黨前不分區“立委”高虹安找上她。兩人懇談後，宋決定加入白營，也順利當選新竹市議員。



宋品瑩接受中評社訪問表示，當初只是想藉由參選推廣雙語政策的理念，沒想到初試啼聲就以該選區第3高票當選新竹市議員，讓她有點受寵若驚，從英文老師轉任市議員，剛開始因民眾陳情電話接不完，有點不適應，花了約半年時間調適，才完全適應議員生活。



宋品瑩，台灣師範大學英語系學士，曾擔任新竹市私立曙光女中英文老師，2022年首次代表民眾黨參選新竹市第一選區（東區）議員選舉，在該選區12名當選人中，以第3高票當選，為民眾黨在新竹市的唯2席次議員。



宣布要參選後全家都反對！宋品瑩笑說，她在2022年2月宣布要參選新竹市議員後，丈夫率先發難反對，認為政治太複雜，後來公公知道後也反對，就連父母也反對她參選，大家都認為她應該繼續當老師比較單純。



宋品瑩回憶，原本就有在經營YouTube英語教學頻道的她，當時拍了一支影片宣布要參選，沒想到竟引起素未謀面的高虹安注意而找上她，2人經過懇談後，她因和民眾黨理念相符而毅然決定加入白營。



有了政黨的奧援與高虹安的推薦加持後，父母也從反對轉為支持，丈夫也才勉強同意她參選。當時11月底才要選舉，她卻從4月就開始站路口，周末就到市場掃街拜票，就連當時的同黨候選人都勸她不用那麼早站路口和掃街，但她認為自己是政治素人，應該提早起跑讓大家多認識她。

