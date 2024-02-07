快評：捍衛南海“祖權”　兩岸都有責任

中評社快評／台灣控制的南沙群島中的太平島碼頭整修工程已經完工，蔡英文是否登島主持啟用儀式備受關注。馬英九早前稱，支持蔡英文登臨太平島，因為這是“中華民國”的領土。台灣新任的國民黨籍“立法院副院長”江啟臣昨天也呼籲蔡英文登島。



江啟臣在臉書貼文說，這次適逢太平島港側浚深和碼頭整修竣工，又是農曆春節將至，籲蔡英文若能親自前往主持碼頭擴建啟用典禮，對主權宣示、國際參與絕對有正面助益。江啟臣並表示，若有機會，他也會毫不遲疑地再度前往。



過去陳水扁、馬英九執政時，都曾親自前往太平島。2016年所謂的“南海仲裁案”的“荒謬判決”出爐後，時任“立法院”“外交及國防委員會”召委的江啟臣，安排“立委”前往考察，當時不分藍綠一同前往，展現捍衛國土、寸步不讓的態度與決心。



蔡英文是否、能否在卸任之前登上太平島，涉及很多因素，其中最大的因素，相信是美國的態度。2008年2月2日，陳水扁抵太平島並題四字“永保太平”；2016年1月28日，馬英九登島並發表“南海和平倡議”。當年陳水扁、馬英九登上太平島，都承受美國方面很大的壓力。



太平島碼頭整建工程已在1月20日完工，100噸巡防艇和4000噸級巡防艦未來將可進駐。蔡英文是否、能否在卸任前登島主持完工啟用典禮，相信不是台灣當局自己所能決定，最後還是要聽美國的。



至於大陸的立場和態度，各方都非常清楚。南海之於中國，既是主權更是“祖權”；大陸和民進黨之間是統獨之爭，領土主權是一以貫之。無論兩岸存在多大的政治分歧，都應該在南海共同維護中華民族的“祖權”，這是兩岸最大公約數。