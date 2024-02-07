打好鄉村全面振興漂亮仗

中評社北京2月7日電／2024年中央一號文件正式發布，這也是黨的十八大以來第12個指導“三農”工作的中央一號文件。文件作出“兩確保三提升一加強”的工作部署，提出打好鄉村全面振興漂亮仗，繪就宜居宜業和美鄉村新畫卷，以加快農業農村現代化更好推進中國式現代化建設。



“兩確保三提升一加強”，即確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧，提升鄉村產業發展水平、提升鄉村建設水平、提升鄉村治理水平，加強黨對“三農”工作的全面領導。這就要求錨定建設農業強國目標，以學習運用“千萬工程”經驗為引領，全力抓好以糧食安全為重心的農業生產，統籌推進以鄉村發展建設治理為重點的鄉村振興，推動“三農”各項工作持續取得新進展新提升。



保障糧食和重要農產品穩定安全供給是建設農業強國的頭等大事。我國糧食產量已經連續9年穩定在1.3萬億斤以上。確保國家糧食安全，就要穩面積、增單產兩手發力，面積上保持總體穩定、有條件的地方挖潛擴面，產量上穩中求進、在優化品種品質前提下力爭多增，把推進大面積單產提升擺上更突出位置。同時，嚴格落實耕地保護制度，加強農業基礎設施建設，強化農業科技支撐，構建現代農業經營體系，增強糧食和重要農產品調控能力。



鞏固拓展脫貧攻堅成果是全面推進鄉村振興的底線任務。近年來，脫貧地區農民收入增速高於全國農村平均水平。確保不發生規模性返貧，就要把增加脫貧群眾收入作為根本措施，把促進脫貧縣加快發展作為主攻方向，持續增強脫貧地區和脫貧群眾內生發展動力，完成從輸血到造血的轉變。具體來說，必須落實防止返貧監測幫扶機制，鞏固提升“三保障”和飲水安全保障成果；持續加強產業和就業幫扶，推動產業提質增效、可持續發展；加大對重點地區幫扶支持力度。



鄉村發展建設治理是鄉村振興的支撐。要緊扣提升鄉村產業發展、鄉村建設、鄉村治理水平，繪就宜居宜業和美鄉村新畫卷。精準務實培育鄉村產業，堅持產業興農、質量興農、綠色興農，完善聯農帶農機制，實施農民增收促進行動。扎實有序推進鄉村建設，適應鄉村人口變化趨勢，優化村莊布局、產業結構、公共服務配置，深入實施農村人居環境整治提升行動，推進農村基礎設施補短板。完善鄉村治理體系，推進抓黨建促鄉村振興，堅持和發展新時代“楓橋經驗”，建設平安鄉村。



歷史和現實充分證明，黨的領導是做好“三農”工作的根本保證。加強黨對“三農”工作的全面領導，要壓實五級書記抓鄉村振興責任，落實農業農村優先發展要求，強化政策支持和要素保障。改進工作方式方法，加強作風建設，大興調查研究，順應自然規律、經濟規律、社會發展規律，把握好工作時度效。要廣泛匯集各方力量，以釘釘子精神抓好黨中央“三農”工作決策部署落實落地。



我們要學習好、運用好“千萬工程”蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，找准切入點，提高工作實效，推動鄉村全面振興不斷取得新成效。



來源：經濟日報 作者：經濟日報報評論員



