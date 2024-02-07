增強國家級經開區帶動作用

中評社北京2月7日電／商務部一項綜合發展水平考核評價顯示，2023年，國家級經濟技術開發區在鞏固外貿外資基本盤中發揮了重要作用，不僅總量擴大、質量提升，開放帶動作用也進一步增強。



2022年，230家國家級經開區實現地區生產總值14萬億元，同比增長5.6%，占全國的12%；實際使用外資432億美元，同比增長11.5%，占全國的23%；進出口總額10.3萬億元，同比增長15%，占全國的25%。可以看到，國家級經開區主要指標均保持增長，增速高於全國平均水平，占全國比重進一步提升，成為鞏固外貿外資基本盤的重要力量。



興辦國家級經開區，是我國改革開放的一大創舉。自1984年設立首批國家級經開區以來，國家級經開區作為先進製造業集聚區和區域經濟增長極，為我國改革開放和現代化建設作出了突出貢獻。自2016年開始，商務部每年為國家級經開區出具一份“體檢報告”，既指明優勢，也指出短板，引導國家級經開區不斷提升發展質量和效益。2021年，商務部對此前的考核評價辦法做了進一步修訂，希望能更好發揮國家級經開區在國內國際雙循環中的示範帶動作用。



2024年是首批國家級經開區設立40周年。在這個重要的時間節點，應當認真總結經驗，加強分類指導，支持東部地區國家級經開區在鞏固外貿外資基本盤方面發揮“主力軍”作用，提升中西部地區國家級經開區承接產業轉移能力，促進東北地區國家級經開區創新提升。同時進一步發揮國家級經開區作為高水平對外開放平台的帶動作用，推動國家級經開區再上新台階。



要持續優化營商環境，重效能提質量。國家級經開區要把“高效辦成一件事”作為優化政務服務、提升行政效能的重要抓手，繼續深化商事制度改革，最大限度利企便民，不斷提升服務能力和水平。通過統籌線下窗口建設，暢通線上辦理渠道，全面提升企業辦事便捷度、體驗度和滿意度。



要激發創新驅動，增強內生動力。加大科技創新投入，支持企業研發創新，培育創新型人才，推動產學研深度融合。建設創新平台，打造創新生態，進一步提升國家級經開區數字化、網絡化和智能化發展水平。



要擴大招商引資資源，積極培育產業集群。鼓勵國家級經開區借助投洽會、進博會等平台，加大宣傳推介力度，拓寬對外交流渠道。發揮國家級經開區產業集聚優勢，推動傳統製造業轉型升級和先進製造業、戰略性新興產業集群化發展。



此外，還需在完善基礎設施、提升承載能力上下功夫。加強基礎設施建設，要進一步完善交通、能源、通信等配套設施，提升國家級經開區綜合承載能力。同時，支持國家級經開區內製造業企業積極創建綠色製造標杆。大力發展環境友好型綠色產業，引入綠色低碳技術，通過綠色改造升級推進低碳轉型和節能減排。



作為我國對外開放的重要載體，國家級經開區還應持續建立考評長效機制，完善升級、考核、退出全周期管理，全面提升發展質量和水平，發揮好提高對外開放水平重要載體和抓手作用，助力中國新一輪高水平對外開放穩步推進。



來源：經濟日報 作者：馮其予



