夯實數字底座 激發增長潛力

中評社北京2月7日電／在數字經濟大潮下，大數據、物聯網、人工智能等新型數字技術逐步滲透到消費領域，傳統消費轉向數字消費成為必然趨勢。近年來，全國不少地方紛紛出台政策，加快推進5G、光纖寬帶、數據中心等數字消費基礎設施建設，有力支撐和保障了數字消費提質升級，直播電商等一批數字消費新業態、新模式加速湧現，成為拉動消費增長的新引擎。



總體看，我國數字消費基礎設施的規模和能級均取得了顯著提升，但仍然面臨區域不平衡、重建輕用等問題。從實際情況看，一些地方特別是欠發達地區在5G網絡、物聯網、大數據中心等核心數字基礎設施的建設和普及方面較為滯後，無法滿足當地數字消費發展需要。各地要立足實際，充分把握數字化機遇，加快推進數字消費基礎設施普惠化發展，特別是要加快農村地區“雙千兆”網絡覆蓋，避免出現“城鄉數字鴻溝”。



數字消費基礎設施具有更新迭代快、運營維護成本高、能源依賴性強等特徵，地方政府應結合實際需要和市場規律，對數據中心等新型基礎設施的體量規模、空間布局進行統籌規劃，把握好相關項目的推進節奏，不斷優化項目投資、評價和調整機制，力爭實現供需匹配和使用效率最大化，防止出現資源錯配、低效重復建設等問題。



數字消費基礎設施要建好，更要用好。要堅持以應用為導向，加快數字化應用創新，鼓勵支持企業充分發揮市場和數據優勢，加強數字技術創新應用研發，建設開發面向終端消費者、支撐消費升級的數字化應用平台和應用場景，推進數據流通共享，拓展消費領域數字化應用深度和廣度，滿足消費主體的個性化、多樣化需求。



來源：經濟日報 作者：吳陸牧



