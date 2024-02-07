推進跨境投融資便利化

中評社北京2月7日電／一段時間以來，加強境內外金融市場互聯互通，提升跨境投融資便利化水平備受關注。跨境投融資是我國融入全球價值鏈的重要紐帶，是製造業轉型升級的強大助力，是金融高水平開放的題中之義。



我國始終堅持“引進來”和“走出去”並重，落實一系列跨境投融資便利化政策措施，穩步擴大金融領域制度型開放，疏通資本跨境流動堵點，深耕“一帶一路”倡議、創新跨境投融資方式，為加快構建新發展格局、推動高質量發展提供了有力的金融支持。貿易外匯收支便利化試點始於2019年1月。截至2023年9月，全國已累計辦理優質企業貿易外匯收支便利化業務超427萬筆，金額超1.9萬億美元；跨境平台助力近10萬家涉外企業累計獲得融資金額超2900億美元、付匯金額超1.2萬億美元；助力跨境電商“出海”累計辦理跨境資金收付61億筆，服務小微商戶近110萬家。



需要注意的是，我國跨境投融資具有雙邊資本市場多樣性、跨境資本流動不確定性等特點。在融資端呈現出流程複雜、風險較大、抵押率低的問題，投資端則面臨投資主體意願不強、投資布局較為單一等挑戰。究其原因，一是企業調動跨境資金靈活度較低；二是在需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力下，資本流動風險增加；三是企業的投融資結構單一、風險偏好趨同，中小企業跨境投融資仍然存在“融資難、便利化不足”的問題。



在“引進來”方面，要加強頂層設計。深化境內外資本市場互聯互通機制，優化合格境外投資者制度；擴大滬深港通股票標的，加強內地與香港資本市場務實合作，同其他國家和地區共建投融資平台。



健全本外幣一體化的跨境資金流動宏觀審慎管理機制，提升風險防控能力。拓寬跨境投融資渠道，構建良好金融服務營商環境，動態優化國際收支自主平衡能力；豐富跨境投融資產品，引入跨境衍生品等工具做好風險對衝；提升人民幣國際化程度，著力布局簡化跨境支付、結算和清算等跨境資金流轉環節；充分運用金融監管技術，針對重點機構、產品和渠道，建立“管得住、管得好”的跨境監管體系。



在“走出去”方面，提升數字化、科技賦能，完善跨境金融服務平台應用場景，助力涉外經營主體降本增效。推動數字化金融基礎設施建設，構建涵蓋投資、貿易、貸款、擔保、人民幣國際投貸基金在內的多元化投融資生態體系；擴大跨境融資便利化試點，支持更多高新技術和專精特新企業；強化跨境數據監管，建立跨境數據共享和信息安全機制，加強國際跨境數據監管合作。



加大政策支持力度，助力企業開拓多元化投融資渠道。加強跨境貿易政策供給，支持新業態結算業務，優化中資金融機構海外布局，讓更多“信用好、規模小、筆數多”的中小企業享受政策紅利；創新債務性融資方式，支持境外貸款、海外併購、衍生交易等多元化投融資產品；針對專精特新和科技型中小企業，實施差異化跨境投融資准入門檻；推動合作性金融支持共建“一帶一路”，構建長期、穩定、可持續、風險可控的跨境投融資體系。



來源：經濟日報 作者：張萍



