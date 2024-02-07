陈沛敏：黎智英多次催促煽市民上街

（圖片來源：新華社） 中評社香港2月7日電／据大公报报道，壹传媒创办人黎智英与旗下三间公司涉嫌勾结外国势力，违反香港国安法，案件昨日在西九龙法院大楼进行第24日聆讯。从犯证人、前《苹果日报》副社长陈沛敏第三日接受控方主问。陈沛敏供称，黎对修例风波期间的遊行非常重视，多次催促《苹果》想办法催谷市民上街，讨论为遊行印制海报，又指示《苹果》采访法律界、宗教界人士及学生。



2019年4月28日，民阵举行反对修订逃犯条例的遊行。呈堂证据显示，遊行前一日，黎向陈表示，“请想想有什麼我们尽可能催谷市民明天上街？现在情况实在太静，好惊。”陈庭上供词显示，《苹果》当时安排政治漫画家尊子设计海报，並全版印刷交由民阵在遊行时派发。



陈作供称，当时黎“不断send（发送）一些信息给我们，怎样叫多些人上街，在message（信息）讲帮民阵印海报的问题”，因此“大家都觉得黎生好重视那次遊行，所以我们都在那日都有印漫画出来。”陈确认印制海报前有向张剑虹请示，当天的海报印在《苹果》底版，让读者自行剪裁，但不确定由谁拍板決定提供海报。



“激发其他学生6.9出来”



控方又展示2019年5月31日由董桥（前《苹果》社长）发送给黎，黎再转发予陈的信息。董向黎表示：“Jimmy，出来号召民众上街的人选非常重要。昨天头版三位法官出来讲话非常有力量，港府於是立即小补小改……我们要鼓吹的不是香港要民主，我们要求鼓吹的是香港的价值不容共产黨摧残。”黎又向陈表示：“有时间谈谈董桥建议。”



最终黎指示陈6月9日前“找一下有分量的人出来，讲下这条法例有什麼问题”，又觉得“再由泛民的人讲，太没有新意，或者对读者来讲都不是新闻”，希望找“法律界权威”和“宗教界有分量的人”，包括“民主派中李柱铭讲法律最有说服力”及“陈日君出来号召也有用，他的宗教形象深入民心”等。陈供称，黎希望找三个法官来讲，但“我们都找不到”，只能“尽量找些法律界的人去讲”。



陈沛敏又确认2019年6月3日收到黎的信息，“我们应该找些联署学生访问，激发其他学生6.9出来”，並著同事跟进。2019年6月9日遊行当日，黎向陈转发董桥的讯息，其中董向黎表示：“Jimmy，你和你的报纸的努力没有白费！为勇敢的香港人干杯！董桥”黎回复董：“Haha！对，为勇敢的香港人干杯！好！我告诉沛敏，这是个好标题，谢谢。Jimmy”黎又向陈说：“沛敏，董桥以上说，为勇敢香港人干杯！会是个好标题，请看是否适合”，陈回复：“好的，我们研究一下，或用地道的语言表达这意思，谢谢。”2019年6月10日，《苹果》头版新闻为《香港人漂亮的固执1,030,000》。（来源：大公报）