23条立法确保香港营商投资环境安全稳定

12月10日，香港特區行政長官李家超在投票（圖片來源：新華社） 中評社香港2月7日電／据新华社香港报道，2香港特区行政长官李家超6日出席行政会议前会见传媒表示，香港基本法第23条立法是为了确保香港的营商和投资环境安全和稳定，继续使香港成为具吸引力、有竞争力的国际城市。



李家超说，过去一星期，特区政府律政司司长和保安局局长已经向不同组织解说。多个不同界别的组织都支持特区政府尽快就香港基本法第23条立法。他们表示，严谨而合情合理的法律基础是稳定香港社会和营商环境、保护企业权益的制胜之道。



李家超再次強调立法工作的三个原则：第一，“一国两制”方针的最高原则是维护国家主权、安全和发展利益；第二，尊重和保障人权，依法保护根据香港基本法、《公民权利和政治权利国际公约》和《经济、社会与文化权利的国际公约》适用于香港特区的有关规定享有的包括言论、新闻、出版、结社、集会、遊行、示威的自由在內的权利和自由；第三，对于危害国家安全的行为和活动，应当按法治原则坚持积极预防和依法惩治。



李家超6日下午主持简介会，向外国驻港领事团、外国商会以及本地主要商会代表讲解咨询文件的內容，特区政府律政司司长和保安局局长出席。约100名驻香港的使节代表、总领事、外国商会领导人以及香港商会代表参加简介会。



