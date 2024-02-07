以軍說31名被扣押人員在加沙地帶喪生

中評社香港2月7日電／以色列國防軍發言人哈加裡6日說，以軍確認至少31名被扣押人員在加沙地帶喪生。



新華社報導，哈加裡當晚在新聞發布會上說，以軍已將這一消息通知31名被扣押人員的家屬。更多被扣押人員的狀況正在努力搜集中，相關信息將向其家屬通報。



去年10月7日，巴以新一輪衝突爆發。從11月24日開始，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）進行了為期7天的臨時停火。其間，以色列釋放240名巴勒斯坦人，哈馬斯釋放100多名被扣押人員。以方稱目前仍有約130人被哈馬斯扣押。