孫衛東出席周邊國家駐華使節新春觀展活動

（圖片來源：外交部網站） 中評社北京2月7日電／據外交部網站報導，2024年2月5日，外交部副部長孫衛東出席周邊國家駐華使節新春觀展活動，同各國駐華使節等共同參觀北京民生現代美術館舉辦的“文明的融合‘駝鈴聲響——絲綢之路藝術大展’”。



孫衛東在致辭中表示，古絲綢之路歷經千年而不衰，在於其開創互聯互通、商貿往來之途，促進了利益融合；推動各國文化藝術、哲學觀念、風俗禮儀的交匯交流，加深了理念融合。絲綢之路的精髓與真諦就在於和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的絲路精神。習近平主席提出共建“一帶一路”宏偉倡議，打造出“硬聯通”“軟聯通”“心聯通”新格局。中央外事工作會議將推動構建人類命運共同體確定為新時代中國特色大國外交追求的崇高目標。中國將繼續踐行親誠惠容理念，深化同周邊國家友好互信和利益融合，願同周邊國家共同堅持和平共處五項原則，弘揚亞洲價值觀，打造亞洲命運共同體。



孟加拉國駐華大使烏丁致辭，表示中國歷來是愛好和平的國家。絲綢之路體現互聯互通、合作共贏、文明互鑒理念，而非對外侵略和征服。期待亞洲各國在相互尊重、互惠互利基礎上不斷深化友好合作，實現共同繁榮。



參加活動人士表示，觀展促進了對中國歷史、文化、藝術的瞭解，也更深體會到同中國人緣相親、地緣相近，文緣相通。