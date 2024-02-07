郭正亮曝綠不怕人數少　柯建銘知道怎麼搞

民進黨團總召柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北2月7日電／在三黨不過半的情況下，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘認為，未來競爭會很激烈，難免天天甲動。對此，前“立委”郭正亮指出，只要稍微一恍神沒注意，“就過了啦！”。所以柯建銘才會講，以後每天要下達甲級動員令。柯建銘擺明就是，民進黨人數輸在野黨！“可是...他知道怎麼搞”！



至於有關台灣民眾黨“立委”陳昭姿被柯建銘判定院長選舉廢票，陳6日大鬧朝野黨團協商會議，惹惱柯建銘的風波。郭正亮指出，以後每天都發生這種事，一恍神沒注意就過了，所以就算綠營人數輸，但柯建銘知道怎麼搞。



“立法院長”選舉1日舉行，民眾黨推派黃珊珊角逐龍頭寶座。當天首輪投票時，藍綠各自獲得54票和51票，並未有人跑票。不料民眾黨8席卻衹有7張有效票，其中1張被認定無效票，原來是陳昭姿在投票時不慎造成選票髒污。當時任臨時會議主席的民進黨團總召柯建銘判定為無效票。柯建銘還大酸，“陳昭姿就是蓋不下去（黃珊珊）才跑票”。



首次朝野黨團協商5日登場，民眾黨陳昭姿衝進會場當場對柯建銘怒吼，“我們是這麼多年的好朋友，我只是不小心擦到（印泥）而已，為什麼這樣對我”？一旁的民眾黨團副總召黃珊珊伸出手拉住她，卻無法抵擋陳昭姿的憤怒，場面一度尷尬。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮6日在《張雅婷辣晚報》節目提到，民眾黨“立委”黃國昌之後陪陳昭姿出來講話。黃國昌說，柯建銘不顧朝野二比一的情況作宣布。這個沒有用啊！因為柯當場沒有阻止啊！“立法院”每天都在發生這種事！





