（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社香港2月7日電／據中央紀委國家監委網站消息，貴州省銅仁市生態環境局原黨委書記、局長張勇嚴重違紀違法案剖析。



張勇，男，1973年7月出生，1994年8月參加工作，2004年5月加入中國共產黨。曾任貴州省玉屏侗族自治縣大龍鎮鄉鎮企業管理站工作員；大龍鎮綜治辦主任；亞魚鄉副鄉長；團縣委副書記、書記；縣體育局局長；田坪鎮黨委副書記、鎮長，黨委書記；縣經濟開發區黨工委委員、管委會副主任；沿河土家族自治縣委常委、政法委書記；萬山區委常委、組織部部長、統戰部部長、黨校校長；印江土家族苗族自治縣委常委、副書記；銅仁市環境保護局黨組書記、局長；銅仁市生態環境局黨委書記、局長。



2023年1月，張勇因涉嫌嚴重違紀違法，接受銅仁市紀委監委立案審查調查並被採取留置措施；2023年8月，張勇被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴；2023年12月，張勇因犯受賄罪，被判處有期徒刑十年六個月，並處罰金人民幣六十萬元。



1994年8月，張勇大專畢業後，被分配到玉屏自治縣大龍鎮工作。因工作能力突出，24歲他被提拔為亞魚鄉副鄉長，成為當年玉屏自治縣少有的科級年輕幹部。在組織的關心培養下，張勇30歲被提拔為正科級、40歲被提拔為副處級、45歲被提拔為正處級。然而，由於他放鬆了政治理論學習、放鬆了黨性教育和黨性修養，漸漸初心失守，價值觀出現偏差，廉潔底線步步退讓，走上了違紀違法的不歸路，為黨員幹部敲響了警鐘。



小節失守，喪失原則埋禍根



參加工作之初的張勇，勤勉務實，在擔任田坪鎮鎮長、黨委書記時盡職盡責，帶領當地幹部群眾苦幹實幹，讓鎮裡的工農業和經濟發展有了較大變化。



“那時張勇還是比較踏實肯幹的，大家夥聽說他出事了，既感到意外，又覺得惋惜。”田坪鎮田坪村黨支部書記楊國兵回憶說。

