韓國瑜坐鎮院會　蔡壁如：政務官不敢大小聲

蔡壁如。（中評社 資料照） 中評社台北2月7日電／中國國民黨“立法院長”韓國瑜5日主持朝野協商，台灣民眾黨“立委”陳昭姿走進來怒氣沖沖對著民進黨總召柯建銘大聲說，“柯總召你怎麼這樣對我，我們這麼多年好朋友，你怎麼可以這樣對我”，讓全場尷尬傻眼。對此，民眾黨前“立委”蔡壁如6日在政論節目表示，“我想陳昭姿委員是想跟他撒嬌，因為他們過去很熟，就是很熟的”。蔡還提到未來“國會”的樣子，“可能以後韓國瑜坐在那邊，加上賴清德是小黨群，以後政務官沒這些膽了，都要看韓國瑜的眼神”。



根據《中時新聞網》報導，蔡壁如6日在政論節目《新聞大白話》中表示，這種朝野協商沒有限定說，一定要三黨參加，你整個黨都不去都可以，所以我想陳昭姿委員是想跟他撒嬌，因為他們過去很熟，就是很熟的，“你為什麼要這樣講我？”想要跟他撒嬌，看起來柯建銘的怒氣也還沒有消。



蔡壁如也提到，因為以前民進黨一黨獨大，大家以後會看到，在星期五跟星期二各一次院會，院長是星期五坐在那邊，星期二是副院長主持院會。之前游錫堃院長在的時候，可以讓“行政院長”蘇貞昌在那邊大小聲，然後大家政務官就有樣學樣，因為坐在上面主持的人不喊聲。



蔡壁如表示，可能以後韓國瑜坐在那邊，加上賴清德是小黨群、少數民意選出來的“總統”，以後政務官沒這些膽了，都要看韓國瑜的眼神。