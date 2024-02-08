社評：中國汽車工業居安思危不斷提高競爭力

中評社北京2月8日電（評論員 喬新生）日本《每日新聞》等多家新聞媒體報導，2023年日本汽車出口442萬輛，中國汽車出口491萬輛，首次超過日本成為世界最大的汽車出口國家。



對於這一歷史性變化，日本新聞媒體廣泛報導，不足為奇。因為長期以來，日本是汽車出口第一大國。汽車產業作為日本的支柱產業，不僅帶動國內經濟的發展，而且為世界汽車工業的發展作出了貢獻。但是，在新能源汽車發展領域，日本“起了大早，趕了晚集”。



之所以出現這種現象，一方面是因為日本在汽車工業領域獨占鰲頭，汽車製造企業缺乏進取心和創新精神。對於快速發展的電動汽車產業，日本汽車製造企業缺乏足夠的關注。日本豐田汽車等龍頭企業的負責人多次公開批評電動汽車，認為缺乏發展前景。事實上，電動汽車誕生半個多世紀，直到進入本世紀之後，才重新被人想起。



電動汽車之所以形成產業，重要原因就在於，電池技術發生了革命性的變化。由於採用了稀有金屬，汽車電池的容量大幅度增加，一定程度上解決了電動汽車的續航問題。日本汽車工業領域的技術專家認為，電動汽車發展前景暗淡。雖然可以依靠技術投入，研製出具有相對較長續航能力的汽車電池，但是從整體來看，電動汽車缺陷非常明顯。



電動汽車除了存在安全隱患之外，還存在廢舊產品回收困難的問題。日本汽車企業花費大量的資源研製其他清潔能源汽車。日本試圖通過積累氫氣專利，研製採用氣體動力的清潔能源汽車。不過，從目前的情況來看，日本汽車知識產權體系仍然存在致命缺陷。由於在氣體提煉方面，仍然需要消耗大量的能源，因此，日本清潔能源汽車發展思路同樣面臨風險，如果不能大幅度降低汽車氣體燃料成本，那麼，日本生產的清潔能源汽車不可能贏得消費者的青睞。



另一方面，日本是傳統汽車製造大國，如果生產新能源汽車、汽車製造企業必然會面臨巨大的機會成本，這是日本汽車製造企業不願意大力發展新能源汽車的原因所在。雖然日本在新能源汽車製造方面，積累了大量專利技術，但是，日本企業寧願將這些專利束之高閣，也不願意放棄現有的市場，放棄傳統的汽車生產線。



正因為日本汽車製造企業具有成熟的汽車生產線，並且圍繞著傳統汽車製造建立了自己的產業鏈與主要零部件採購的供應鏈，因此，日本汽車製造企業負責人在轉型升級製造新能源其他方面顧慮重重。他們一方面擔心自己在傳統汽車市場份額不斷萎縮，另一方面又擔心新能源汽車缺乏發展空間，患得患失中，徹底失去了發展機遇。



中國電動汽車製造企業後來居上。依靠新能源汽車銷售量，一舉超過了日本這個世界上最大的汽車工業國家。不過，日本在汽車工業領域，仍然具有強大的競爭力。2019年，日本汽車出口481萬輛，幾乎與中國汽車出口數量大體持平。這標誌著中國汽車製造企業必須居安思危，以時不我待的精神，加快汽車工業科研步伐，爭取向各國的消費者提供更多汽車產品。



首先，汽車工業發展不可能一成不變。電動汽車並不是新生事物。電動汽車歷史悠久，後來之所以被燃油汽車所取代，一方面是因為石油資源開發利用，導致石油等化石能源價格不斷下降。另一方面則是因為，汽車作為交通工具需要較長的續航能力，而電動汽車無法滿足消費者的需求。



不過，傳統電動汽車的弱點正逐漸被克服。隨著新能源技術不斷發展，汽車電池的續航能力不斷提高，電動汽車取代傳統燃油汽車是必然趨勢。當然，在這個過程中，電動汽車必須依靠技術革新，不斷提高自己的安全性和舒適性，提高自己的續航能力，從而確保電動汽車在交通工具中具有明顯的比較優勢。2024年春節前夕，中國許多省份出現了冰雪冷凍氣候現象，電動汽車的缺點充分暴露出來。解決電動汽車存在問題的關鍵就在於，一方面，採取切實有效的措施提高電池的壽命，縮短充電時間。另一方面，必須積極研製其他新能源汽車，逐步取代電動汽車。國家科技主管部門已經提出了若干技術路線。一些企業在電動汽車之外，通過研製氣體汽車，減少溫室氣體排放，提高汽車的續航能力。當然，從目前的情況來看，少數企業研製的氣體燃料汽車價格相對較高，大面積推廣有一定的困難。但是，中國汽車製造企業必須未雨綢繆，多管齊下，在新能源汽車研製和推廣方面繼續快馬加鞭。



其次，汽車功能正悄然發生變化，汽車製造企業必須真正做到與時俱進，不斷創新，提高汽車的性能，把傳統交通工具變成現代化的辦公設備和生活娛樂設施。



俄羅斯、東歐一些國家之所以歡迎中國汽車製造企業生產的電動汽車，就是因為這些汽車設計製造企業都具有網絡平台經營背景，他們在製造電動汽車的時候，充分利用了互聯網絡思維，大量採用數字技術，從而使中國製造的電動汽車不僅僅是代步工具，同時也是娛樂空間和辦公平台，具有很強的時代感。中國銷往非洲的電動汽車，雖然配置簡單，但是，可以作為互聯網絡平台使用，非洲一些企業經營者借助於中國製造的電動汽車，從事電子商務活動。拉丁美洲一些國家的消費者購買中國電動汽車作為娛樂設備使用。所有這些都充分說明，中國電動汽車具有越來越多的功能，可以充分滿足數字經濟時代消費者的需要。



中國正積極研製無人駕駛汽車。如果中國無人駕駛汽車技術成熟，在世界各地推廣，那麼，中國出口無人駕駛電動汽車的同時，也將出口大量汽車軟件。中國正在深入研究歐洲聯盟通過的人工智能和數據管理法律，爭取與相關國家和組織簽訂協定，解決數據跨國流通存在的法律問題。



如果中國把電動汽車改造成為無人駕駛汽車，那麼，中國不僅能在電動汽車出口方面保持領先地位，而且能在汽車軟件出口方面打開局面。事實上，隨著中國電動汽車走出國門，中國電動汽車的軟件服務貿易大幅度增加。



但是，必須充分意識到，無論是電動汽車出口，還是汽車技術服務出口，都面臨許多法律問題。電動汽車出口，一些國家已經設置貿易壁壘。他們希望電動汽車真正具有環境保護的屬性，要求出口電動汽車必須附加溫室氣體排放的證明文件。中國有關部門已經採取措施，制定了中國溫室氣體排放軌跡的認定標準和具體的操作程序，為中國新能源汽車出口創造條件。中國在消費者數據出口方面，正積極與相關國家協商，爭取早日達成協議，在確保消費者的合法權益不受損害前提下，與各國實現汽車數據交流，為中國汽車軟件出口鋪平道路。



總而言之，中國汽車出口世界第一，可喜可賀。但是，必須充分意識到，無論是日本這個傳統的汽車製造王國，還是美國、英國這些傳統的汽車技術強國，都對中國構成巨大的壓力。本世紀初期中國加入世界貿易組織，在汽車工業保護方面爭取到了一定的時間。但是，中國在傳統汽車製造領域，與發達國家相比仍有巨大的差距。中國汽車工業科研人員奮發圖強，充分利用電動汽車發展大好時機，迎頭趕上，實現歷史性突破。然而，汽車工業發展速度越來越快，汽車技術不斷更新。如果在汽車工業發展過程中，滿足於數量上的超越，而忽視了技術上的突破，那麼，中國汽車工業發展還會落後於日本等發達國家。



從現在開始，中國汽車經營者就必須認真總結經驗，一方面在新能源汽車製造方面，依靠科技創新不斷滿足消費者的需要。另一方面，必須在汽車原創方面，大膽投入資源。無論是水中汽車，還是空中汽車；無論是自動駕駛汽車，還是多功能汽車，都需要投入大量的資源加以研製。衹有不斷地降低成本，滿足消費者的多元化需求，中國汽車工業才能不斷提高自己的競爭力。