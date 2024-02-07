陳致中蹲苦窯272天　春節前夕假釋出獄

假釋出獄，陳致中說，回家了，如一場夢。（照片：陳致中臉書） 中評社台北2月7日電／陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中因洗錢、偽證等罪判刑定讞，去年入高雄二監服刑，6日獲台灣高等法院裁准假釋，高雄二監當天下午5點30分許收到高院保護管束令，陳致中當晚8點多手拿獄中2袋書籍，步出高雄第二監獄，面對在場媒體關心僅回覆“謝謝”，隨後由妻子黃睿靚開車接送離開。陳致中深夜在臉書發文直呼：“回家了，如一場夢。”



陳致中蹲苦窯272天，在農曆春節前夕申請假釋通過，回家與家人團圓過好年。



媒體報導，陳致中在昨天晚間近8時出監，提著兩袋書籍與物品，全程不斷地向媒體說謝謝，請媒體留意腳步。對於媒體提問出監後要去何處、有沒有什麼話想對父母親說等，都沒有表示意見。



陳致中6日深夜在臉書發文表示，“回家了，如一場夢。晚安，好久沒有用手機了，還有點卡卡的”。



許多網友也留言表示，“歡迎平安歸來”、“歡迎回家”、“回家就好，新年快樂”、“期待加倍服務高雄”。



陳水扁“國務機要費案”受惠會計法修法獲免訴判決，但妻子吳淑珍、兒子陳致中和媳婦黃睿靚仍逃不過洗錢罪，因犯罪所得高達1116萬美元（約3億3千多萬台幣），高院更二審判陳致中1年徒刑，併科150萬元罰金定讞。陳致中入監後，因還犯他罪，高院裁定合併執行1年2月徒刑。



高院6日指出，“法務部”矯正署2月5日核准陳假釋，檢察官依刑法第93條第2項、刑事訴訟法第481條第1項規定，向高院聲請假釋中付保護管束。高院合議庭審核卷附矯正署核准假釋函等文件後，認為檢察官聲請“於法尚無不合”，因此裁准。