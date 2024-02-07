菲律賓金達沃省山體滑坡致11人受傷

中評社北京2月7日電／據新華社報導，菲律賓救援部門7日說，菲南部金達沃省6日晚發生山體滑坡，已造成11人受傷。



當地救援部門表示，金達沃省馬科鎮的一處礦區6日晚發生山體滑坡，多輛客車被掩埋，附近多個村莊居民已被疏散。目前，已有11名傷者被送往附近醫院接受治療，其中一人傷勢嚴重。



當地政府有關部門說，根據初步報告，持續強降雨引發了此次山體滑坡。