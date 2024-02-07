北交所制定方案推動上市公司高質量發展

北交所外景（圖片來源：新華社） 中評社北京2月7日電／據新華社報導，北京證券交易所2月6日發布消息稱，為大力推動上市公司高質量發展，提升上市公司投資價值，近期北交所制定了推動提高北交所上市公司質量行動方案。



根據方案，北交所將優化上市公司結構，建立全鏈條監管服務模式。強化市場培育，提升優質企業上市培育服務力度，強化精準服務、綜合服務和前端服務，支持企業走好專精特新之路。優化上市審核和持續監管，持續提升上市審核質效，引導保薦機構把好上市公司質量關，防止“帶病闖關”。



同時，支持上市公司通過再融資、併購重組等工具增強資金實力、注入優質資產，做大做優做強。嚴格落實退市制度，堅持“應退盡退”，形成有進有出、優勝劣汰的市場生態。



方案提出，推動上市公司規範發展，把解決中小企業面臨的公司治理能力、信息披露能力、發展能力薄弱等問題作為工作重點，實施提升治理水平專項行動、提升信息披露質量專項行動和提升發展能力專項行動。



此外，北交所還將持續完善分類監管、科技監管、現場與非現場監管、一體化監管等上市公司監管機制安排。從嚴從快打擊上市公司財務造假、資金占用、違規減持等行為。完善市場服務，深入開展走訪調研，認真解決上市公司發展中面臨的具體困難和問題，並不斷暢通企業和投資者溝通渠道。（來源：新華社）