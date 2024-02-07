【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本本田公司將在美國召回75萬輛汽車
http://www.CRNTT.com
2024-02-07 10:29:24
10月26日，在日本東京，人們在日本移動出行展本田展區參觀。（來源：新華社）
中評社北京2月7日電／據央視新聞客戶端報導，當地時間2月6日，日本本田公司決定將在美國召回75萬輛汽車，原因是汽車的安全氣囊存在缺陷。
美國國家公路交通安全管理局表示，部分本田汽車的前排乘客座椅重量傳感器可能會破裂並短路，無法按預期抑制安全氣囊。經銷商將召回部分汽車並更換座椅重量傳感器。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本實際家庭消費支出下降
(2024-02-06 16:58:12)
日美演習首次將中國列為“假想敵” 專家解析
(2024-02-06 10:33:13)
中日經濟界對話會在東京舉辦
(2024-02-06 10:12:20)
台積電熊本廠2/24開幕 張忠謀擬出席
(2024-02-05 15:18:46)
台積電日本熊本廠2月24日將舉行開幕典禮
(2024-02-05 13:52:37)
拜登、特朗普反對！日媒：這是豪賭
(2024-02-05 13:50:43)
日擬推保護經濟安全新法 違者可判監5年
(2024-02-04 11:26:00)
美日在菲律賓海舉行演習 12艘美艦參演
(2024-02-04 10:47:20)
日本錯誤處理51件福島核災污染衣物
(2024-02-04 10:34:52)
日澳聯合研發水下裝備
(2024-02-04 10:32:59)