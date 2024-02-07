日本本田公司將在美國召回75萬輛汽車

10月26日，在日本東京，人們在日本移動出行展本田展區參觀。（來源：新華社） 中評社北京2月7日電／據央視新聞客戶端報導，當地時間2月6日，日本本田公司決定將在美國召回75萬輛汽車，原因是汽車的安全氣囊存在缺陷。



美國國家公路交通安全管理局表示，部分本田汽車的前排乘客座椅重量傳感器可能會破裂並短路，無法按預期抑制安全氣囊。經銷商將召回部分汽車並更換座椅重量傳感器。