俄媒：美國債務增長令金融界擔憂

（圖片來源：參考消息網） 中評社北京2月7日電／據參考消息網援引俄羅斯《消息報》網站2月5日報導，本月初，多位金融業知名人士提醒美國注意其國債繼續增長的風險。例如，金融大師、哲學家納西姆·塔勒布將美國國債狀況稱為“致命螺旋”。美國最大銀行摩根大通的首席執行官警告稱，如果美國國債繼續保持目前的增長勢頭，世界金融市場可能“造反”。美國國債可能帶來危險的說法為何從過去的陰謀論變成了現在的主流觀點？



《黑天鵝》一書的作者塔勒布曾作為交易員在1987年美國股災中獲利，並因此享譽金融界。他還準確預言了2008年全球金融危機。塔勒布過去很少對國債問題發表意見，但他上周發表了非常嚴厲的言論。他表示，由於美國國會擔心採取“正確行為”（即限制支出）的後果並多次提高國債上限，“債務螺旋”遲早會在美國形成，“而‘債務螺旋’是一種‘致命螺旋’”。



塔勒布表示，未來的債務危機將成為“白天鵝”（即絕對可預見且在意料之中的事。與其相對，“黑天鵝”則指不可預知的危機）。儘管塔勒布並未具體描述此類事件的後果，但他表示，美國財政赤字和總體經濟已變得更為脆弱且難以承受各種衝擊，除非發生奇跡，否則美國將無法逃脫這一危機。



幾天前，摩根大通首席執行官傑米·戴蒙也談到了美國國債增長的災難性後果。他說，美國國債的增長曲線類似於冰球球杆，其擁有平直的長柄，但末端帶有彎鈎。他表示，現在的美國金融系統如同一輛以每小時90公里的速度衝向懸崖的汽車。如果局面近期得不到糾正，則美國將面對金融市場的真正“造反”（大概指投資者將拒絕購買美國國債）。令他感到憤怒的是，現在美國政府每年的借債額相當於國內生產總值（GDP）的6.5%，而這一指標過去（哪怕是在經濟衰退期間）未曾超過3%至4%。



除了上述兩位金融大腕之外，美國前財政部長羅伯特·魯賓和貝萊德公司副董事長菲利普·希爾德布蘭德1月也談及了國債問題。魯賓表示，美國經濟狀況因存在巨額赤字而很“恐怖”。希爾德布蘭德則認為，巨額國債正在威脅美元作為世界儲備貨幣的地位。



從歷史上看，美國國債話題至少在過去30年裡一直相當微妙。人們一直對國債的持續增長和令人印象深刻的絕對數值感到擔憂。但總的來說，衹有少數專業投資者持有同樣的擔憂。20世紀90年代初，美國國債在很長一段時間後首次成為政府高層的討論話題。



發生了何種變化？事實上，就絕對數值而言，國債的增長無疑是驚人的。1993年，（不包括政府內部借款的）美國國債總額約為4萬億美元。到2023年底，這一指標達到34萬億美元，增長了7.5倍。不過，這一天文數字本身並沒有任何意義。畢竟，在過去30年裡，各國債務普遍增長了11倍。更重要的是債務與GDP的比值，但美國這方面的情況更糟。



上世紀80年代末至90年代初，美國國債不超過GDP的50%，按歷史標準看屬於正常水平。在接下來的10年裡，這一比值略有升高，達到55%。但進入21世紀後，美國國債規模開始迅速膨脹，到2010年已達到GDP的90%，目前超過GDP的120%。這比二戰期間還要高。二戰時，美國政府不得不緊急大規模舉債以滿足軍事需求。



過去，儘管美國國債絕對值很大，但美國在債務負擔方面僅處於發達國家的中間水平。但現在，該國已成為債務負擔方面的領跑者之一。在七國集團國家中，衹有日本和意大利領先於美國。不應忘記，GDP指標本身如今也發生了變化，現在包括科研支出等項目。而美國每年的科研支出達到1.5萬億至2萬億美元。如果按老方法計算，則美國國債與GDP的比值會更高。