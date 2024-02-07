台糖豬肉驗出瘦肉精　盧秀燕：力挺食安官員

台中市長盧秀燕接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月7日電（記者 方敬為）台灣公營企業台糖公司梅花肉片日前被台中市政府檢出禁用瘦肉精，但官方復驗同批號肉品未檢出，引發爭執，中國國民黨台中市長盧秀燕遭民進黨民代批評，“拿食安砲打中央”，盧秀燕今天對此表示，今天市府、官方、台糖、專家四方復驗將公布結果，一切將水落石出，她強調，對“中央”沒意見，但不捨市府食安人員被指責、誤解，她是基於力挺食安人員發聲。



台糖公司冷凍梅花豬肉片日前遭台中市衛生局驗出瘦肉精“西布特羅”（Cimbuterol）震驚社會。但台“農業部”、“衛福部”後續查驗同批號肉品呈現陰性，4日並召開記者會質疑台中市府檢驗流程可能汙染。“衛福部”政務次長王必勝更說不解為何急於公布？相關事件演變成“中央”、地方互槓局面。



“衛福部”、“農業部”、台中市政府、台糖、外部專家學者6日展開復驗，今天將對外公布結果。盧秀燕7日上午出席年節關懷街友公益活動，針對瘦肉精爭議受訪表示，為了讓社會大眾更放心，以昭公信，所以從昨天開始，台中市政府就邀集四方共同復驗，希望能夠水落石出，真相大白。她強調，食安是科學問題，證據到哪裡就公布到哪裡，證據會說話。



針對“衛福部”復驗不讓市府人員參與，盧秀燕表示，沒關係，“中央”有派員到台中市政府參與復驗，台中市沒有辦法去沒關係，但是“中央”與台糖願意來台中市參與就好，只要大家能夠共同瞭解檢驗程序與結果，證據最重要，過程不重要。



對於民進黨民代批評台中市拿食安砲打“中央”，盧秀燕表示，她的發言是基於力挺基層食安人員，食安人員不管是在各個角落，無論是地方或者“中央”，都非常認真努力，為民眾健康把關、守護大眾食安，這就是公權力的用意所在，所以一定要支持食安人員，她對於“中央”沒有任何意見，只是不捨市府同仁在過程當中被誤解、指責。



市府衛生局上午10點召開復驗結果記者會，經過四方共同復驗，確認檢出含有0.002ppm的“西布特羅”，後續將正式函覆台糖公司復驗結果。