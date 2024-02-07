打臉王必勝！食藥署證實台糖豬肉驗出瘦肉精

食藥署7日公佈檢驗台糖安心豚梅花肉片，驗出含有西布特羅0.001ppm。（照:食藥署提供） 中評社台北2月7日電／台中市府檢出台灣公營企業台糖公司的梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，啟動兩路復驗，分由台中市、“衛福部”食藥署進行。食藥署今天公布結果，檢出西布特羅0.001ppm。



之前“衛福部次長”王必勝質疑台中市府檢驗過程有問題，並且批評市府不應急著公布結果。



綜合台媒報導，台灣食藥署於2月5日下午接獲台中食安處表達台糖公司已向其申請復驗，並會將剩餘檢體之一部分送交食藥署檢驗之公函，同日下午6時30分收到該處專人送達之梅花肉片剩餘檢體，旋即以“衛生福利部”公告檢驗方法“食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析(MOHWV0041.05)”檢驗21項乙型受體素，於今日清晨確認檢出西布特羅（Cimbuterol） 0.001 ppm，該結果已回復台中食安處。



此外，台中市政府今天上午召開復驗台糖國產豬肉結果說明記者會，衛生局長曾梓展表示，台糖復驗結果仍含有禁用西布特羅（Cimbuterol），含0.002ppm。



本案源於台中市衛生單位2日晚間公布，台糖安心豚梅花肉片驗出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），這是近10年來首度在市面上檢出瘦肉精，且檢出的是“農業部”規定禁用動物用藥瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），數值為0.002ppm，但後續“農委會”、食藥署、台糖公司多次檢驗卻均未驗出，引發社會高度關注。