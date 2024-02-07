美股高危　資金轉吸中資股

阿里巴巴獲得資金追捧，單日飈升近百分之八，表現亮麗。（大公報） 中評社香港2月7日電／正當送兔迎龍之際，環球資金流向呈現利好中國股票的變化。即使美國聯儲局再發出利率鷹派的強烈信號，美國股債應聲急挫，拖累昨日亞洲股市走勢普遍下跌，但港股及A股卻逆勢上升，其中A股更連日錄得外資淨買入，顯示資金逐步回流中資股，加上中央匯金擴大ETF增持範圍與力度，進一步提振港股及A股市場投資信心。



大公報報導，美國日前再現股債雙殺的驚嚇場面，道指一度大跌逾400點，而美國國債跌勢更加急勁，10年期與30年期國債息抽升至4.13厘與4.31厘，主要是聯儲局主席鮑威爾明確表達對減息態度審慎，憂慮通脹仍有上升壓力，消息即時震散位高勢危的美國股債市場。值得留意的是，最新利率期貨顯示，聯儲局下月減息機率降至衹有15%，而5月減息機率亦降至64%。換言之，市場對融資成本逐步下降、美國經濟軟著陸的預期隨時落空，當心樂觀投資情緒大逆轉，觸發美股恐慌性拋售。



美股危機四伏 銀行股續暴跌



事實上，當前美股危機四伏，潛藏多項風險，包括商業地產價格陷入半個世紀以來最大調整、小型銀行股隨時爆煲、美債持續流血不止等，上述因素足以觸發美股大冧市，有投資老手警告華爾街股市可能從高位狂瀉逾六成以上。事實上，標普500指數上周五創新高，但當天下跌股票數量是上漲的兩倍多，這是一個極其不尋常的危險信號，對上一次出現這情況是1987年股災，投資者宜對美股避之則吉，盡快從美股市場出逃。



或停縮表救經濟 市場情緒不安



令人不安的是，美國銀行體系存在問題，受累商業房產撥備大增的紐約社區銀行，股價在本周一繼續暴瀉一成，在去年3月至5月爆發銀行風暴會否歷史重演，備受市場關注。在這不明朗因素影響下，愈來愈多投資者與存戶選擇減持、走資。最近一周，美國銀行業存款按周減少280億美元至17.410萬億美元，似乎新一波危機乍現。



近月市場傳出聯儲局研究停止縮減資產負債表規模，意味停止回收每月最多950億美元流動性（減持600億美元國債及350億美元抵押貸款證券），以維持量化寬鬆貨幣政策下充裕的流動性狀態，以圖穩住經濟與跌跌不休的債市，從中反映出美國經濟表面風光，實際上危機重重，這令市場投資情緒愈趨不穩定，看來美股大調整不遠了，目前美元資產風險與回報不成比例，轉投人民幣資產更具值博率。

