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聯合國秘書長古特雷斯發布中國農曆新年致辭
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2024-02-07 10:35:28
中評社北京2月7日電／據央視新聞報導，當地時間2月6日，聯合國發布秘書長古特雷斯的中國農曆新年致辭。古特雷斯表示，在龍年到來之際，謹向大家致以最親切的問候。龍象徵著活力、智慧、守護、吉運。正是人類應對當今全球挑戰所需要的特質。
古特雷斯說，今年聯合國的慶祝尤其不同：農曆新年首次登上聯合國節慶日曆。感謝中國和中國人民對聯合國、多邊主義和全球進步的堅定支持。只要我們攜手共進，就能實現一個可持續、公正與和平的未來。
古特雷斯最後表示，祝大家在新的一年裡身體健康、幸福美滿、興旺發達。
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