2024年中央一號文件：推進鄉村振興這麼幹

（來源：新華社） 中評社北京2月7日電／據新華社報導，2024年中央一號文件部署了今年“三農”領域重點工作。堅持和加強黨對“三農”工作的全面領導，錨定建設農業強國目標，以學習運用“千萬工程”經驗為引領，以確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧為底線，以提升鄉村產業發展水平、提升鄉村建設水平、提升鄉村治理水平為重點……文件從多個方面對2024年及今後一個時期“三農”工作，畫出了明確的“路線圖”。

穩住農業基本盤



今年中央一號文件提出，確保國家糧食安全，抓好糧食和重要農產品生產，嚴格落實耕地保護制度，加強農業基礎設施建設，強化農業科技支撐，構建現代農業經營體系，增強糧食和重要農產品調控能力，持續深化食物節約各項行動。



“今年中央一號文件提出，把糧食增產的重心放到大面積提高單產上。”中國科學院院士錢前說，需要強化農業科技支撐，集成推廣良田良種良機良法。在種子創新方面，當前作物育種正朝著數字化、信息化、智能化方向發展，要加快種質資源數字化，盡快實現生物技術與信息技術融合，將種質資源優勢進一步轉化為育種創新優勢，創制出更好的品種。



中國科學院東北地理與農業生態研究所所長姜明說，要堅持提高耕地質量與改善生態環境並重，加大農業基礎設施建設，因地制宜建設高標準農田，統籌推進黑土地保護、鹽碱地綜合開發利用等重點任務，以綜合效應最大化為導向，最大程度做到耕地的生態保護，提高糧食安全水平。



兜住兜牢民生底線



今年中央一號文件提出，確保不發生規模性返貧，落實防止返貧監測幫扶機制，持續加強產業和就業幫扶，加大對重點地區幫扶支持力度。



中國社會科學院農村發展研究所研究員杜志雄說，要挖掘鄉村產業發展潛力，做好“土特產”文章，讓農民從鄉村產業發展過程當中獲益，提升收入水平。



杜志雄說，今年中央一號文件提出，要將脫貧縣涉農資金統籌整合試點政策優化調整至160個國家鄉村振興重點幫扶縣實施，進一步加大對重點地區的幫扶支持力度，這是對資金使用方式的重大調整和優化。

