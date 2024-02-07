新春假期料1500內地團來港

香港海關聯同旅監局人員，昨日到尖沙咀、土瓜灣及紅磡多個旅客購物熱點高調巡查，提醒商戶誠實經營。（大公報） 中評社香港2月7日電／本周六便是年初一，入境處昨日公布，預計農曆新年假期期間（2月9日至17日），超過750萬人次經各口岸進出香港，當中約600萬人次經陸路口岸進出。旅遊業監管局預計，將有1500個內地旅行團、總共約六萬名內地旅客在新春期間來港。



年初二陸路出境高峰



大公報報導，行政長官李家超表示，當局會在各口岸增加人手，確保農曆新年期間的交通和過關安排更加暢順，警方、運輸署等部門今日會詳細交代農曆新年期間的交通和過關安排。



入境處預計，陸路出境高峰期為2月11日即年初二，達46.1萬人次；入境高峰期為2月13日即年初四，達60.7萬人次。當中，羅湖、落馬洲支線及港珠澳大橋口岸將非常繁忙，預計每日平均分別有約17萬、15.8萬及10.5萬人次出入境。



為疏導跨境人流和車流，特區政府與廣東省及深圳市相關部門達成共識，推行特別通關安排。2月9日至13日，即年三十至年初四，深圳灣管制站的旅客和客車清關服務24小時運作。羅湖口岸在年三十和年初二，旅客清關延長至翌日凌晨2時。入境處減少前線人員休假，加開檢查櫃枱及通道，增派保安人員協助維持過關秩序。入境處會連同警務處、海關和港鐵公司，在羅湖口岸成立聯合指揮中心，確保通關暢順。



香港海關昨日聯同旅監局人員，在尖沙咀、土瓜灣及紅磡區內多個旅客購物熱點進行高調巡查，提醒商戶誠實經營，遵守《商品說明條例》規定。海關並向旅客講解消費權益，派發宣傳單張，提醒他們提高警覺，避免墮入消費陷阱。旅監局將加強巡查註冊商店、景點，以及到各口岸監察內地團入境情況。



海關表示，一直設有“快速行動隊”，處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介個案予調查人員優先處理及跟進。