2023年我國社會物流總額超352萬億元

河北唐山港打造陸海聯通國際物流大港。（來源：新華社） 中評社北京2月7日電／據新華社報導，中國物流與採購聯合會今天（7日）公布2023年物流運行數據。2023年，我國經濟在波動中恢復，穩定因素不斷累積，物流運行環境持續改善，行業恢復整體向好。市場需求規模恢復加快，全年社會物流總額超過352萬億元。



2023年全國社會物流總額為352.4萬億元，同比增長5.2%，增速比2022年提高1.8個百分點。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度，分別增長3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈現前低、中高、後穩的恢復態勢，全年回升態勢總體向好。



中國物流與採購聯合會副會長蔡進表示，2023年整個物流業的發展還是穩中向好的基本趨勢。物流總額已經達到了352萬億元比較大的規模，為我們國家的國民經濟平穩向好的發展提供了有力保障。

從需求結構看，農產品、工業、消費、進口領域物流需求穩定增長。2023年農產品物流總額為5.3萬億元，同比增長4.1%，保持良好發展態勢。工業品物流需求穩步回升。2023年工業品物流總額312.6萬億元，同比增長4.6%，增速比上年提高1個百分點。



民生消費物流需求穩中向好，2023年單位與居民物品物流總額13.0萬億元，同比增長8.2%，增速比上年提高4.8個百分點。餐飲、零售等領域回升力度明顯提升，餐飲物流總額、百貨店零售物流總額均實現由降轉升，同比分別增長20%、8.8%；便利店零售物流總額增長7.5%，增速比上年提高3.8個百分點。



另外，2023年進口物流總額18.0萬億元，同比增長13.0%，進口物流量保持快速恢復態勢。原油、天然氣、煤炭等能源產品進口物流量11.6億噸，同比增長27.2%；鐵、鋁等金屬礦砂進口物流量14.6億噸，同比增長7.6%。



中國物流信息中心主任劉宇航表示，2023年物流需求的市場結構在進一步地優化，特別是在這種內需和外需相互作用下，整個物流各領域的市場需求恢復的情況都好於上一年度，全年也是保持了穩定恢復的狀態。