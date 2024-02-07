渣打開工利是大抽獎　最高2888元

渣打韋浩思（右）與禤惠儀（左）提早向大家拜年。（大公報） 中評社香港2月7日電／為迎接龍年，渣打集團（02888）主席韋浩思與渣打香港行政總裁禤惠儀特地以生動鬼馬的短片形式，提早向大家拜年。禤惠儀表示：“‘龍’象徵活力和吉祥。隨著香港社會全面復常，不同盛事及國際活動接踵而來，渣打對香港前景保持樂觀，我們祝願大家來年龍馬精神，事事順遂，香港百業昌盛，共同迎接更多機遇。”



ZA Bank員工獲發千元電子利是



大公報報導，為答謝員工過去一年盡心盡力，渣打香港將於農曆新年舉行“勁‘抽’賀龍年”開工利是大抽獎，幸運利是金額由200元至2888元不等，並加推加碼版大抽獎，豐富獎品包括25000“亞洲萬里通”里數（價值等同一張往返香港和東京的經濟客艙直航機票）、香港迪士尼樂園門票兩張及酒店電子禮券等。



ZA International（眾安國際）也公布一系列新春福利，讓旗下子公司（ZA Bank、ZA Insure和ZA Tech）同事過肥年。眾安國際管理層今年繼續透過ZA Bank（眾安銀行） 手機應用程式向員工派發1000元電子利是，寓意大家都“千財萬貫”。員工亦可用App內的“利是”功能，向管理層及親戚朋友拜年利是。



適逢龍年初五（2月14日）為情人節，初六則為開工吉日，眾安國際索性讓香港員工多放一日假期，令情人節也變成假期，擇好吉日初六開工。