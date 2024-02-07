綠委王定宇：台灣與瓜地馬拉關係穩定

王定宇。（中評社 資料照） 中評社台北2月7日電（記者 黃筱筠）台灣中美洲邦交國瓜地馬拉“外交部長”日前接受採訪透露，瓜國正考慮和中國大陸發展正式貿易關係。民進黨“立委”王定宇今天受訪回應說，“外交部長”吳釗燮一月才參加瓜國新任總統就職典禮，對方還強調邦誼穩固，對於邦交國要發展經貿關係，我們尊重，但要盡提醒的責任，他也強調，目前台瓜關係穩定。



台“外交部”則表示，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）曾主動表示將信守維護台瓜邦誼，且阿雷瓦洛在選前、選後都多次表達支持台瓜邦交，立場始終一致。



瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲近日接受路透社專訪表示，“我們將繼續和台灣在現有層面上合作，但總統指出，我們不能忽視中國所代表的的分量及實力。”馬蒂內茲表示，“我們有意和他們接觸，嘗試發展一些貿易方面的關係。”他表示，具體做法可能是成立“貿易代表處”，協助瓜地馬拉產品尋找中國市場。



王定宇說，我們尊重邦交國跟任何國家，包括和中國進行商務往來，但中國若是政治考量的經貿發展，瓜國是我們好朋友，我們也要善盡提醒的責任。



他也說，我們珍惜邦交國情誼，對於邦交國要謹慎看待關係，對經貿發展我們尊重，目前台瓜關係穩定。



瓜地馬拉新任總統阿雷巴洛，被視為親中派。



“中華民國”目前僅剩12個邦交國，包括中美洲2國（貝里斯、瓜地馬拉）、加勒比海4國（海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁）和太平洋3國（馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯），以及南美洲1國（巴拉圭）、非洲1國（史瓦帝尼）、歐洲1國（梵蒂岡）。瓜地馬拉是其中少數較具規模的國家之一。