電動三輪車海外“出圈”

圖為近日，在江蘇國威摩托車有限公司倉庫內，組裝下線的電動三輪車整齊排列，即將從這裡發往世界各地。桂明強 攝 中評社北京2月7日電／據中國紀檢監察報報導，截至2023年底，江蘇省無錫市錫山區共有電動車規上企業146家，主要生產電動兩輪、三輪及低速四輪車，產業規模占全國三分之一。2023年1至11月，在歐美等市場低迷的情況下，錫山區電動兩輪、三輪車、摩托車出口4億美元。



忙接單、趕生產、急發貨……開年以來，廣大外貿主體積極搶抓市場新機遇，打造競爭新優勢。外貿連接國際國內兩個市場，在構建新發展格局中發揮著重要作用。過去一年，我國貨物貿易進出口總值達41.76萬億元，在全球貿易低迷的背景下，實現了促穩提質目標。



近一段時間，中國製造的電動三輪車在社交平台“出圈”，獲得了一批海外消費者的喜愛，讓世界再一次認識了中國製造，也讓國內相關企業看到了新的發展機遇。電動三輪車為何會成為“爆款”單品？中國製造為何屢屢出現“爆款”產品？記者進行了採訪。



綠色低碳、操作簡單、便宜耐用，中國製造電動車受到海外消費者追捧



不久前，在美國生活的一位博主用600美元採購了一輛中國製造的電動三輪車，海運到達美國後送給她的公公作為聖誕禮物。在當地合法上牌後，他們開著這輛電動三輪車上路，吸引了不少當地人的圍觀。“這車太酷了”“這車真不錯，挺有創意”“我覺得可以在美國生產”……該款電動三輪車也成為“網紅產品”。



1月25日，記者來到視頻同款電動三輪車生產企業時，工人們正在流水線上緊張忙碌著。倉庫內近幾天組裝下線的車輛整齊排列，4輛同款電動三輪車正在包裝即將運往美國。



“該類型的車輛填補了美國市場的空白，與美國的‘皮卡文化’相契合，堪稱一輛‘迷你皮卡’，同時綠色環保，操作簡單便捷，價格上相比皮卡車具有明顯優勢，因而受到美國消費者的追捧。”江蘇國威摩托車有限公司總經理倪曉峰告訴記者，今年元旦過後美國訂單明顯增加，企業根據私人需求定制後一對一發往海外，已經銷售了近600輛，最近有10餘家企業打來電話咨詢在美代理、銷售等事宜。

