柯建銘轟藍“國會”改革　超級無敵大怪獸

左起綠委洪申翰、柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北2月7日電（記者 黃筱筠）對於中國國民黨“立法院”黨團提出“國會”改革方案，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘昨晚在社群Threads發文指出，國民黨提出的“國會”改革方案，比義和團還義和團。民進黨親賴“立委”洪申翰也在臉書上發文說，國民黨新任總召傅崐萁提到“讓民進黨找不到人當部會首長”，這到底是“立法院”，還是黑道在恐嚇火拼？



柯建銘在Threads發文說，國民黨主張除“憲法”63條，“立法院”有議決法律案、預算案、戒嚴案，到今天為止加碼大滿貫，製造超級無敵大怪獸。包括：認為“國會”要有聽證權、還提出“閣揆”官員同意權，不需“修憲”、要成立“國會”特偵組等，這等同於“立委”有偵查權、司法權、自己偵查、起訴、判決集於一身



柯建銘說，以上除侵犯“總統”職權外，更取代“行政院”、“司法院”及“監察院”，完全破壞憲政體制、權力分立原則及法治國基本原則。乾脆全部廢除，獨留“立法院”之憲政怪獸，這比義和團還義和團。



柯建銘還拋出，請問台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌，你的“國會”改革是這套嗎？不需“修憲”你吞得下去嗎？民眾黨、國民黨要沆瀣一氣嗎？



洪申翰則說，“讓民進黨找不到人當部會首長”，這是國民黨新任總召傅崐萁公開喊出來的目標。也是國民黨一干“立委”們，配合傅崐萁拋出“國會”特偵組”，這一連串違憲擴權的目的。

