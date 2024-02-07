藍營推“國會”特偵組　白沒表態藍委不擔心

藍委賴士葆受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月7日電（記者 俞敦平）針對中國國民黨將推動建立“國會”特偵組，以強化“國會”的調查權和聽證權，監督行政部門的弊案。國民黨“立委”賴士葆、陳玉珍、鄭正鈐7日受訪時表示，民眾黨會支持這項提案，因為這實際上也是民眾黨提出的政見，只是特偵組的名稱可能有點誤解，並表示不擔心藍白不合的問題。



賴士葆說明，特偵組有兩個層面，一個是侯友宜在競選時所提的特偵組，就是要恢復“總統”提名、“立法院”同意的特偵組，這個特偵組是在2016年被民進黨執政後廢掉的。另一個是“國會”特偵組，就是要讓“國會”像美國國會一樣，有調查權和聽證權，這兩個權利是根據“釋憲”結果可以行使的，但是要透過一定的過程和制定細則。



陳玉珍表示，特偵組只是一個名稱，其真正的意義跟民眾黨所提的“國會”改革是一樣的，就是讓“國會”有充分的調查權和聽證權，可以在有民眾或吹哨者舉報的時候，對行政部門進行調查。她說，如果不用特偵組這個名稱，而是用“國會”調查權和聽證權，她想民眾黨就可以理解，這是讓“國會”有相同的武器來監督制衡行政部門的一個重要措施。



鄭正鈐則說，“國會”特偵組其實就是一個主張，要能夠通過“立法院”，還是要有一些程序和溝通的部分。他說，國民黨會持續跟民眾黨做進一步的溝通，更細部的瞭解彼此的想法和政策。



對於民眾黨“立委”吳春城受訪時表示，民眾黨接下來會針對自己的九個方向去推動法案，不會附和國民黨，會不會擔心造成在野的藍白不合。陳玉珍回答，不會，不擔心，因為她有看到民眾黨提出的九項23個法案，國民黨也有自己的法案，可能有一些是相同，有些是競合的，這些都能到“立法院”來討論。她說，只要大家走的改革理念是一樣的，就是要讓人民賦予“國會”監督行政部門的力量，不分藍跟白都會共同努力。