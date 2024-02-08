國台辦新春慰問祝福獲深圳台商共鳴

中評社深圳2月8日電/時值甲辰龍年新春佳節到來之際，國務院台灣事務辦公室日前向深圳台商協會發出慰問信，通過協會向廣大在深台商及親屬致以誠摯慰問和節日祝福，引起深圳台商的廣泛共鳴和熱烈反響。



據深圳市台辦的信息，深圳台商協會監事長許富賢表示，感謝國台辦的新春問候與關懷，過去一年在複雜嚴峻的外部環境下，中國依舊發展神速，深圳台商協會感到與有榮焉。2023年，深圳台商協會積極投身深圳以及整個大灣區的經濟建設與社會發展，在推動兩岸經貿文化交流合作、團結台商、服務台商以及反獨促統等方面貢獻了自己的心力。新的一年充滿挑戰也充滿了機遇，深圳台協將繼續發揮服務台商、溝通政府的橋梁作用，支持並鼓勵台灣青年來深圳就業創業、成家立業，投身於深圳以及整個大灣區的發展中，貢獻聰明才智，分享紅利與榮光。同時，深圳台商協會將一如既往地匯集在深台胞台商的智慧力量，為維護兩岸關係和平、推動兩岸融合發展、促進祖國統一作出積極貢獻。



深圳台商協會常務副會長兼秘書長盧政群表示，歲末之際收到國台辦的慰問信，心中倍感溫馨。中華民族偉大復興是我們兩岸同胞共同的目標和使命，未來，我們會更加努力地朝向兩岸融合發展、開創新機遇的道路邁進，為促成和平、互敬貢獻自己的力量。



深圳台商協會常務副會長兼婦女會主委游淑燕說，感謝國台辦給廣大的台胞台屬發來慰問，內心十分激動。兩岸同文同種，我們都是炎黃子孫，也是龍的傳人。我們希望兩岸走親走近，希望大家交流融合，我們希望為在深台胞發揮更好的作用，能夠在深圳生根、扎根、發展、壯大。

