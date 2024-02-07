盧秀燕關懷街友發紅包　節前樂開懷

盧秀燕關懷街友發送年節紅包。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月7日電（記者 方敬為）年節將至，台中市政府啟動街友關懷工作，國民黨市長盧秀燕今天親自到據點慰問街友，並發送春節紅包、物資等，向街友介紹市府提供的安置、接濟等服務，街友見到盧秀燕到訪，熱情打招呼，還有人直呼，收到市長給的紅包很開心！盧秀燕一一向街友拜年，聊天交流，場面溫馨。



小年夜送暖，盧秀燕7日到台中市旌旗教會街友關懷據點發送年節物資及小紅包，陪伴街友溫馨過好年，盧市長特別關心街友的健康和身體狀況，叮嚀接下來將有冷空氣來襲，氣溫下探，務必要注意保暖，也介紹市府媒合社福機關提供安置、接濟服務，如果天氣寒冷，不要客氣，善加使用相關服務。



盧秀燕指出，農曆春節是團圓的節慶，但街友無家可歸，台中市目前登錄有案或可追蹤的街友約282名，根據氣象預報，除夕到大年初三天氣溫下降，因此市府啟動加強街友年節關懷服務，確保弱勢族群能安心過好年。



盧秀燕說，這次關懷街友物資特別準備可禦寒的外套、帽T、口罩、清潔用品等，另外市府自己開的中繼的收容站就有9個，並有多處委外據點，假如天氣非常冷，街友們需要暫時安置，隨時可以得到照顧。



盧秀燕特別呼籲大家，人生沒有過不了的難關，社會處處有愛，不管是公家單位或是民間單位都有援助管道，只要願意開口、願意求援，一定可以得到幫忙跟關懷。