美法院裁決特朗普在干預選舉案中可被起訴

中評社北京2月7日電／據新華社報導，美國哥倫比亞特區聯邦巡回上訴法院6日宣布一項裁決，認定美國前總統特朗普在“干預2020年選舉”案中不享有豁免權，可以被起訴。特朗普方面表示將上訴。



美國司法部特別檢察官傑克·史密斯去年就特朗普涉嫌推翻美國2020年總統選舉結果正式對他提出4項刑事指控。特朗普表示，他擔任美國總統期間所有官方行為受行政豁免權保護，不能被起訴。就這一爭議，雙方訴諸法院。



哥倫比亞特區聯邦巡回上訴法院6日裁決說，就此刑事案件，前總統特朗普已成為公民特朗普，享有同其他所有刑事案件被告一樣的辯護權。但是，特朗普擔任美國總統期間享有的任何行政豁免權不再保護其免受此次起訴。



特朗普正再次競選美國總統，並在共和黨初選中領跑。其競選團隊發言人表示，特朗普不認同哥倫比亞特區聯邦巡回上訴法院裁決，將上訴至聯邦最高法院。



特朗普是美國歷史上首位受到刑事指控的前總統，他涉及4起刑事案件，合計受到91項刑事指控，一些案件的審判可能在今年進行。特朗普否認所有指控，指責美國現任總統拜登以及民主黨對他進行“政治迫害”、干預今年大選。拜登正在競選連任美國總統，並對特朗普相關說法予以否認。



拜登在美國2020年總統選舉勝出後，特朗普拒絕承認敗選，還反復宣稱選舉中存在大規模舞弊，為2021年1月6日發生的“國會山騷亂”埋下導火索，引發一系列政治和法律紛爭。近期，拜登和特朗普加大了相互攻擊的力度，均指責對方是美國民主的威脅。