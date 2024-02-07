台糖肉品復驗有瘦肉精　台中市府：真相大白

台中市衛生局曾梓展召開記者會，說明台糖公司梅花肉片檢出禁用瘦肉精疑雲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月7日電（記者 方敬為）台灣公營企業台糖公司梅花肉片檢出禁用瘦肉精疑雲，經“衛福部”食藥署、台中市政府、台糖代表、專家學者四方復驗後，今天公布結果，“衛福部”食藥署、台中市政府都驗出含瘦肉精“西布特羅”（Cimbutero）確定。台中市衛生局召開記者會說明，局長曾梓展強調，復驗程序照官方規範，全程錄影存證，與會人員無疑義，確定有禁用瘦肉精，後續將由所在地方政府追查。



台糖公司冷凍梅花豬肉片日前遭台中市衛生局驗出瘦肉精“西布特羅”（Cimbuterol）震驚社會。但台“農業部”、“衛福部”後續查驗同批號肉品呈現陰性，4日並召開記者會質疑台中市府檢驗流程可能汙染。“衛福部”政務次長王必勝更說不解為何急於公布？相關事件演變成“中央”、地方互槓局面。



“衛福部”、“農業部”、台中市政府、台糖、外部專家學者6日展開復驗，今天對外公布結果。食藥署與台中市衛生局復驗均檢出西布特羅，前者數值0.001ppm，後者數值0.002ppm。依法規定，西布特羅為禁用添加物，沒有容許值。



台中市衛生局今天召開記者會對外說明，曾梓展表示，台中市食品藥物安全處實驗室6日上午9點依照“中央”公告檢驗方法啟動復驗，包含食藥署3位人員、2位專家委員、台糖公司代表1位，共6位檢視檢驗過程，市府出動食安處長、副處長及2人員等，另邀請第三方公正的振泰檢驗章嘉明總經理在場，現場共11位人員參與，2位專家也同步進行認證實驗室的技術查核工作，全程錄影存證。



曾梓展表示，經過復驗，眾人見證之下，質譜儀實驗室檢驗結果，確認驗出含有0.002ppm西布特羅，與會人員均無疑義，他強調，食安是科學問題，市府基於信任專業、把關食安的立場，依規定對外公布相關資訊，是堅守市民健康的基本態度，如今確認肉品確實有禁用瘦肉精，市府將正式函覆台糖公司復驗結果。