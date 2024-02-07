瓜國想與陸貿易恐斷交　藍委希望蔡政府穩住

藍委陳玉珍受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月7日電（記者 俞敦平）近日台灣“友邦”瓜地馬拉希望與大陸建立正式的貿易關係，是否可能成為與台斷交的前兆，中國國民黨“立委”賴士葆受訪時表示，希望“外交部”能盡力維持台灣與瓜國的外交關係。國民黨“立委”陳玉珍也痛批蔡政府無力維持現狀，因為過往馬政府時期兩岸外交休兵，讓台灣“友邦”能同時與兩岸都發展經貿關係。



瓜地馬拉外交部長馬丁內斯近日在接受訪問時，表示瓜國希望能夠與中國開展正式的貿易關係，讓瓜地馬拉的產品能夠進入中國市場，同時也保持與台灣的友好關係。他認為，這樣的做法符合瓜地馬拉的國家利益，也不會影響與台灣的長期合作。



中國外交部發言人汪文斌在6日的例行記者會上，被問及此事時，表示，中國對瓜地馬拉的立場是一貫和明確的，任何形式的合作都必須建立在承認一中原則的根本前提和政治基礎上，否則無法發展關係。



針對瓜地馬拉“外交部長”的表態和中國外交部發言人的回應，藍委賴士葆認為，兩國做貿易並不等同於建交，台灣也跟很多沒有建交的國家有貿易往來，所以不能因為瓜地馬拉想跟中國大陸做貿易就認為它要與台灣斷交。他也希望“外交部”要努力保護台瓜關係，因為瓜地馬拉是一個很大的國家，也是台灣最悠久的“友邦”之一，與台灣的友誼非常重要。



藍委陳玉珍指出，瓜地馬拉的意願是在維持與台灣關係的前提下，也發展與中國大陸的關係，但她觀察到中國大陸的對台外交政策已經變得更加強硬，要求“友邦”二選一，這對台灣的外交造成了很大的壓力。她認為，這是因為兩岸關係的惡化，以前在馬英九時代，兩岸處於外交休兵，大陸還會容許“友邦”跟台灣和中國大陸都有經貿往來，但現在大陸已經走向堅壁清野的政策，不再寄希望於台灣人民，而是直接對付台灣政府。她批評，蔡英文政府當初所說的可以維持現狀，事實上是沒有做到的，這八年來，台灣的外交空間不斷被壓縮，令人遺憾。