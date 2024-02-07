國民黨內部兩岸路線有分歧　陳玉珍未否認

陳玉珍。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北2月7日電（記者 俞敦平）國民黨“立委”陳玉珍在7日在“立院”受訪時，針對外傳國民黨內部對藍營兩岸路線有分歧時，表示國民黨是一個民主的政黨，社會上有多元的聲音，國民黨內也不例外。她認為，國民黨的兩岸路線沒有改變，仍然是親美和中，並且堅持“國防”與對話的雙D（Defense and Dialogue）原則。她強調，國民黨要在實踐過程中，避免被民進黨扣上紅帽子，並且要與大陸保持溝通，以免產生誤解。



陳玉珍預估，中國大陸可能會在520之前，採取一些軍事或經濟的手段，來表達他們的立場。她舉例說，中國大陸可能會進行軍演，或者對ECFA的某些項目做出不利的決定。她呼籲，身為“中華民國”的一份子，執政黨應該要有能力跟大陸溝通，不能讓兩岸關係冰凍。



另外，陳玉珍也談到了金門鄉親的返鄉問題。她表示，她每年都沒有放假，一直到除夕都要在松山機場，幫助金門鄉親順利返鄉過年。她說，今天的情形還不錯，但明天可能會有更多的旅客。她透露，她已經跟“國防部”事先溝通好，每天會有六架次的軍機協助運送，並且感謝國軍的辛苦。她也感謝“交通部長”王國材和“行政院副院長”鄭文燦的協助，讓所有的金門鄉親都可以順利返鄉過年。她認為，這是非常重要的事情。