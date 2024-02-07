蘇起批馬英九　朱立倫：肯定馬對台灣的貢獻

朱立倫7日在國民黨中央黨部媒體中心揮毫，寫下“龍來桃喜”，左為文傳會主委凌濤。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月7日電（記者 張嘉文）針對馬英九任內的“國安會秘書長”蘇起出新書，批評馬“格局不大、管太多”等等，中國國民黨主席朱立倫今天受訪時緩頰說，他昨天去拜訪馬英九，兩人聊了很多，馬英九非常關心區域安全、台灣的未來，他肯定馬對台灣的貢獻。



明天就是小年夜，朱立倫今天在國民黨中央黨部媒體中心揮毫，寫下“龍來桃喜”，祝福民眾龍年“龍舞探吉”，期許國民黨新年繼續改革、年輕化，得到更多人支持。他在受訪時，針對蘇起批評馬英九一事做出以上表示。



至於國民黨中常委將改選，但登記人數27人少於應選名額29名的狀況，朱立倫說，國民黨現在有兩大主軸，分別是“立法院”黨團和執政縣市首長，希望這兩大主軸能發揮最大功能，讓民眾過好日子。



朱立倫也強調，黨是一個服務平台，黨主席可以指定6到11席中常委，“所以沒有問題”。



談到綠營質疑國民黨桃園市長張善政的春聯“龍來桃喜”，台語諧音不吉利。朱立倫說，不解為何民進黨會攻擊張善政的春聯，過去他在桃園市長任內就是這樣設計。



朱立倫也提到，就像最近台中市測出台糖豬肉含有瘦肉精，民進黨質疑檢驗結果，果然復驗仍檢出瘦肉精。他認為民進黨要改變的，就是這種雙重標準的心態。