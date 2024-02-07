日本多地大雪　東京逾百人摔傷

日本民眾6日在東京新宿站前走過，街道有厚厚的積雪。（圖源：美聯社） 中評社北京2月7日電／據大公報消息，綜合NHK、共同社報導：日本多地近日普降大雪，雖然氣象廳6日解除了針對東京等9個都縣的大雪警報，但僅東京已有130多人因雪天路滑受傷送醫。



東京消防局表示，截至6日，已有130多人因大雪滑倒受傷被送往醫院，傷者年齡在4歲至92歲之間，均無生命危險。神奈川縣政府危機管理防災課表示，有39人因下雪跌倒等原因受傷，其中5人傷勢嚴重。埼玉縣則有50多人輕傷。



氣象機構稱，截至5日晚上，群馬縣前橋市錄得最高降雪量達11厘米，東京市中心和埼玉降雪量為8厘米。大雪還影響了交通，東日本鐵路（JR）中央線和青梅線一度暫停行駛，大部分路段6日下午恢復運行。



5日，大雪壓倒樹木阻路，JR有6班列車被迫在車站滯留10多個小時，約1700名乘客在車廂內過夜，列車於6日早上才陸續開始移動，有1名乘客因身體不適送醫。



另外，全日空航空和日本航空取消了約30架國內航班。部分高速道路也一度停止通行車輛，許多乘客在東京新宿站要求退款並改乘其他列車線路。一位32歲的女性上班族說，自己乘坐的火車突然取消，商務談判不得不推遲一天。



（來源：大公報）